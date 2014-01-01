Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:0
|Тироль
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:00
|Рапид
|3:0
|Альтах
|17 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|16 тур
|12 ноября, суббота
|19:00
|Аустрия Л
|3:0
|Альтах
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|1:1
|Штурм
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|2:1
|Альтах
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|2:3
|Альтах
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|15:30
|Альтах
|1:0
|Хартберг
|11 тур
|8 октября, суббота
|18:00
|Альтах
|2:3
|Зальцбург
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|15:30
|Рид
|2:3
|Альтах
|9 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Альтах
|1:4
|Аустрия К
|8 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Тироль
|0:0
|Альтах
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:30
|Альтах
|0:1
|Рапид
|6 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|ЛАСК
|4:1
|Альтах
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Альтах
|1:2
|Аустрия Л
|4 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|4:0
|Альтах
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Альтах
|3:2
|Аустрия
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Альтах
|2:2
|Вольфсберг
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Хартберг
|2:1
|Альтах