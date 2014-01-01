Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альтах - результаты

    Город Альтах
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.scra.at
    Стадион Кэшпоинт Арена
    Тренер Мартин Шерб
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:30 Альтах 0:0 Тироль
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 19:00 Рапид 3:0 Альтах
    17 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:30 Альтах 0:1 ЛАСК
    16 тур
    		12 ноября, суббота 19:00 Аустрия Л 3:0 Альтах
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:30 Альтах 1:1 Штурм
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 16:30 Аустрия 2:1 Альтах
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 15:30 Вольфсберг 2:3 Альтах
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 15:30 Альтах 1:0 Хартберг
    11 тур
    		8 октября, суббота 18:00 Альтах 2:3 Зальцбург
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 15:30 Рид 2:3 Альтах
    9 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Альтах 1:4 Аустрия К
    8 тур
    		10 сентября, суббота 18:00 Тироль 0:0 Альтах
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:30 Альтах 0:1 Рапид
    6 тур
    		27 августа, суббота 20:30 ЛАСК 4:1 Альтах
    5 тур
    		20 августа, суббота 18:00 Альтах 1:2 Аустрия Л
    4 тур
    		13 августа, суббота 20:30 Штурм 4:0 Альтах
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Альтах 3:2 Аустрия
    2 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Альтах 2:2 Вольфсберг
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Хартберг 2:1 Альтах
    • Читайте нас: 
    11