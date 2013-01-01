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    Португеза - результаты

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Стадион Канинде
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2013
    38 тур
    		8 декабря, воскресенье 23:00 Португеза 0:0 Гремио
    37 тур
    		1 декабря, воскресенье 23:00 Понте-Прета 0:2 Португеза
    36 тур
    		25 ноября, понедельник 01:30 Баия 1:0 Португеза
    35 тур
    		18 ноября, понедельник 01:30 Португеза 2:0 Атлетико Минейро
    34 тур
    		14 ноября, четверг 03:00 Ботафого 0:0 Португеза
    33 тур
    		10 ноября, воскресенье 01:30 Португеза 0:0 Коритиба
    32 тур
    		3 ноября, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:1 Португеза
    31 тур
    		27 октября, воскресенье 22:00 Португеза 0:0 Фламенго
    30 тур
    		21 октября, понедельник 00:30 Португеза 1:1 Витория
    29 тур
    		17 октября, четверг 04:00 Крисиума 1:3 Португеза
    28 тур
    		14 октября, понедельник 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Португеза
    27 тур
    		11 октября, пятница 02:30 Португеза 1:2 Гойас
    26 тур
    		7 октября, понедельник 01:30 Португеза 3:0 Сантос
    25 тур
    		3 октября, четверг 02:30 Крузейро 4:0 Португеза
    24 тур
    		29 сентября, воскресенье 23:00 Португеза 4:0 Коринтианс
    23 тур
    		22 сентября, воскресенье 23:00 Интернасьонал 0:1 Португеза
    22 тур
    		20 сентября, пятница 04:00 Португеза 3:0 Наутико
    21 тур
    		15 сентября, воскресенье 04:00 Флуминенсе 2:1 Португеза
    20 тур
    		12 сентября, четверг 04:50 Португеза 2:0 Васко да Гама
    19 тур
    		8 сентября, воскресенье 04:00 Гремио 3:2 Португеза
    18 тур
    		5 сентября, четверг 04:00 Португеза 2:1 Понте-Прета
    17 тур
    		1 сентября, воскресенье 01:30 Португеза 4:2 Баия
    16 тур
    		25 августа, воскресенье 00:00 Атлетико Минейро 2:1 Португеза
    15 тур
    		18 августа, воскресенье 00:00 Португеза 1:3 Ботафого
    14 тур
    		15 августа, четверг 00:00 Коритиба 1:1 Португеза
    13 тур
    		12 августа, понедельник 00:00 Португеза 2:1 Сан-Паулу
    12 тур
    		8 августа, четверг 00:00 Фламенго 1:1 Португеза
    11 тур
    		5 августа, понедельник 00:00 Витория 2:1 Португеза
    10 тур
    		1 августа, четверг 00:00 Португеза 1:1 Крисиума
    9 тур
    		28 июля, воскресенье 00:00 Португеза 2:3 Атлетико Паранаэнсе
    8 тур
    		22 июля, понедельник 00:00 Гойас 2:1 Португеза
    7 тур
    		14 июля, воскресенье 00:00 Сантос 4:1 Португеза
    6 тур
    		7 июля, воскресенье 00:00 Португеза 1:1 Крузейро
    2 тур
    		13 июня, четверг 00:00 Португеза 2:1 Флуминенсе
    5 тур
    		9 июня, воскресенье 00:00 Коринтианс 0:0 Португеза
    4 тур
    		6 июня, четверг 00:00 Португеза 1:1 Интернасьонал
    3 тур
    		3 июня, понедельник 00:00 Наутико 2:2 Португеза
    1 тур
    		26 мая, воскресенье 00:00 Васко да Гама 1:0 Португеза
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