Турниры:
Бразилия. Серия А 2013
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|23:00
|Португеза
|0:0
|Гремио
|37 тур
|1 декабря, воскресенье
|23:00
|Понте-Прета
|0:2
|Португеза
|36 тур
|25 ноября, понедельник
|01:30
|Баия
|1:0
|Португеза
|35 тур
|18 ноября, понедельник
|01:30
|Португеза
|2:0
|Атлетико Минейро
|34 тур
|14 ноября, четверг
|03:00
|Ботафого
|0:0
|Португеза
|33 тур
|10 ноября, воскресенье
|01:30
|Португеза
|0:0
|Коритиба
|32 тур
|3 ноября, воскресенье
|01:30
|Сан-Паулу
|2:1
|Португеза
|31 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Португеза
|0:0
|Фламенго
|30 тур
|21 октября, понедельник
|00:30
|Португеза
|1:1
|Витория
|29 тур
|17 октября, четверг
|04:00
|Крисиума
|1:3
|Португеза
|28 тур
|14 октября, понедельник
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Португеза
|27 тур
|11 октября, пятница
|02:30
|Португеза
|1:2
|Гойас
|26 тур
|7 октября, понедельник
|01:30
|Португеза
|3:0
|Сантос
|25 тур
|3 октября, четверг
|02:30
|Крузейро
|4:0
|Португеза
|24 тур
|29 сентября, воскресенье
|23:00
|Португеза
|4:0
|Коринтианс
|23 тур
|22 сентября, воскресенье
|23:00
|Интернасьонал
|0:1
|Португеза
|22 тур
|20 сентября, пятница
|04:00
|Португеза
|3:0
|Наутико
|21 тур
|15 сентября, воскресенье
|04:00
|Флуминенсе
|2:1
|Португеза
|20 тур
|12 сентября, четверг
|04:50
|Португеза
|2:0
|Васко да Гама
|19 тур
|8 сентября, воскресенье
|04:00
|Гремио
|3:2
|Португеза
|18 тур
|5 сентября, четверг
|04:00
|Португеза
|2:1
|Понте-Прета
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|01:30
|Португеза
|4:2
|Баия
|16 тур
|25 августа, воскресенье
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Португеза
|15 тур
|18 августа, воскресенье
|00:00
|Португеза
|1:3
|Ботафого
|14 тур
|15 августа, четверг
|00:00
|Коритиба
|1:1
|Португеза
|13 тур
|12 августа, понедельник
|00:00
|Португеза
|2:1
|Сан-Паулу
|12 тур
|8 августа, четверг
|00:00
|Фламенго
|1:1
|Португеза
|11 тур
|5 августа, понедельник
|00:00
|Витория
|2:1
|Португеза
|10 тур
|1 августа, четверг
|00:00
|Португеза
|1:1
|Крисиума
|9 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|Португеза
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе
|8 тур
|22 июля, понедельник
|00:00
|Гойас
|2:1
|Португеза
|7 тур
|14 июля, воскресенье
|00:00
|Сантос
|4:1
|Португеза
|6 тур
|7 июля, воскресенье
|00:00
|Португеза
|1:1
|Крузейро
|2 тур
|13 июня, четверг
|00:00
|Португеза
|2:1
|Флуминенсе
|5 тур
|9 июня, воскресенье
|00:00
|Коринтианс
|0:0
|Португеза
|4 тур
|6 июня, четверг
|00:00
|Португеза
|1:1
|Интернасьонал
|3 тур
|3 июня, понедельник
|00:00
|Наутико
|2:2
|Португеза
|1 тур
|26 мая, воскресенье
|00:00
|Васко да Гама
|1:0
|Португеза