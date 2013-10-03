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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Португеза
Крузейро - Португеза: обзор матча 03 октября 2013
Крузейро
03.10.2013, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
4 : 0
Завершен
Португеза
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Статистика матча Крузейро - Португеза
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0
0
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0
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
4 : 2
13.10.2026
Крузейро
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Португеза
2 : 0
18.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Португеза
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