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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Португеза - Коринтианс
Португеза - Коринтианс: обзор матча 29 сентября 2013
Португеза
29.09.2013, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
4 : 0
Завершен
Коринтианс
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Статистика матча Португеза - Коринтианс
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0
0
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0
Матчи команд
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Португеза
2 : 0
18.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
0 : 0
11.10.2026
Коринтианс
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