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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Португеза
Флуминенсе - Португеза: обзор матча 15 сентября 2013
Флуминенсе
15.09.2013, воскресенье, 04:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Португеза
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Флуминенсе - Португеза
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0
0
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0
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
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0 : 3
07.11.2026
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
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0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Португеза
2 : 0
18.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
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