Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
3
8
55
39
16
48
26
12
7
7
46
36
10
43
26
11
9
6
42
29
13
42
26
11
7
8
44
33
11
40
26
11
6
9
33
25
8
39
26
10
8
8
33
33
0
38
26
9
7
10
37
44
-7
34
26
9
6
11
36
48
-12
33
26
8
8
10
35
42
-7
32
26
8
7
11
32
39
-7
31
26
6
8
12
27
36
-9
26
26
5
6
15
27
43
-16
21
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
25
17
8
24
13
6
4
3
26
14
12
22
13
7
1
5
30
20
10
22
13
6
2
5
18
13
5
20
13
5
4
4
19
13
6
19
13
5
4
4
20
17
3
19
13
5
4
4
22
22
0
19
13
5
2
6
16
16
0
17
13
5
2
6
19
23
-4
17
13
3
7
3
17
17
0
16
13
3
4
6
14
18
-4
13
13
3
4
6
12
19
-7
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
2
3
25
19
6
26
13
6
5
2
22
12
10
23
13
6
2
5
14
12
2
20
13
5
4
4
21
19
2
19
13
5
3
5
18
19
-1
18
13
4
6
3
15
20
-5
18
13
5
1
7
18
25
-7
16
13
4
4
5
17
25
-8
16
13
4
3
6
15
22
-7
15
13
3
5
5
16
23
-7
14
13
3
4
6
13
18
-5
13
13
2
2
9
15
24
-9
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире