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Австралия. А-лига
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Перт Глори
Состав
€ 2 млн
Перт Глори - состав команды
Перт
Австралия. А-лига
Стадион:
ХБФ Парк
Сайт:
http://www.perthglory.com.au
Тренер:
Ален Стайчич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Mark Birighitti
Вра
-
29
Matthew Sutton
Вра
-
3
Саттон Сэм
Защ
24
€ 0.4 млн
19
Joshua Risdon
Защ
-
45
Brian Kaltack
Защ
-
28
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
Защ
-
10
Амос Люк
Пол
29
€ 0.35 млн
15
Zach Lisolajski
Пол
-
8
Callum Timmins
Пол
-
6
Brandon O'Neill
Пол
-
34
Лоуренс Том
Нап
32
€ 1 млн
11
Уэльс Лахлан
Нап
28
€ 0.35 млн
7
Nicholas Pennington
Нап
-
31
Joel Anasmo
Нап
-
17
Arion Sulemani
Нап
-
9
Jaiden Kucharski
Нап
-
22
Adam Taggart
Нап
-
4
Scott Wootton
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 4, нападающих: 8
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