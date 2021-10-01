- 1 октября 2021
- 09:20 Видео Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори» 1
- 1 ноября 2019
- 13:17 Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича 1
- 13 июля 2019
- 16:29 Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
- 7 июля 2019
- 17:17 Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне
- 31 декабря 2018
- 15:59 Видео Защитник «Перт Глори» забил гол и повредил ворота. Игра была прервана на 45 минут 2