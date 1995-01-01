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    Защитник «Перт Глори» забил гол и повредил ворота. Игра была прервана на 45 минут

    Необычный инцидент произошел в матче чемпионата Австралии между «Централ Кост Маринерс» и «Перт Глори» (1:4).

    На 10-й минуте встречи центральный защитник «Перт Глори» Томислав Мрчела отличился после подачи со штрафного. После того, как игрок головой забил гол, он с разбегу влетел в ворота, сильно потянув заднюю сетку. В результате этого левая стойка наклонилась.

    На то, чтобы привести ворота в порядок, понадобилось 45 минут.

    Мяч Мрчелы арбитр не засчитал из-за офсайда.

    Источник: Официальный твиттер «Перт Глори»

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