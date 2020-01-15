- 15 января 2020
- 00:46 Кубок Италии. «Наполи», «Лацио» и «Интер» стали четвертьфиналистами турнира
- 14 июня 2018
- 07:14 Фото Неста продолжит работу в «Перудже»
- 14 мая 2018
- 16:00 Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А 4
- 10:02 Неста может возглавить «Перуджу», претендующую на выход в Серию А
- 16 января 2018
- 17:38 ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус» 30
- 26 сентября 2017
- 13:16 Южнокорейский футболист отказался от интервью итальянскому телевидению из-за угроз со стороны правительства своей страны 3
- 5 сентября 2017
- 13:56 «Ювентус» следит за 18-летним корейским форвардом «Кальяри» 2
- 25 января 2017
- 06:30 «Краснодар» и киевское «Динамо» заинтересованы в нападающем «Перуджи» 8
- 6 января 2017
- 18:16 19-летний форвард «Перуджи» заинтересовал «Краснодар» 2
- 1 декабря 2016
- 22:38 Кубок Италии. «Дженоа» и «Перуджа» забили на двоих семь голов
- 1 октября 2015
- 10:02 Амелия пройдет медобслдование в «Челси»
- 18 августа 2015
- 06:36 «Милан» одержал победу в 3-ем раунде Кубка Италии
- 17 августа 2015
- 13:49 Михайлович: «Наша задача – победа в Кубке Италии»