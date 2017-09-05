«Ювентус» следит за 18-летним корейским форвардом «Кальяри»

"«Ювентус» следит за нападающим «Кальяри» Кван Сон Ханом".........а также еще за двумя-тремя сотнями молодых футболистов
«Ювентус» следит за нападающим «Кальяри» Кван Сон Ханом, который в настоящее время выступает в аренде в «Перудже». 18-летний северокореец стал первым игроком из своей страны, который сыграл и забил гол в Серии А.
Форвард четырежды отличился в двух матчах за «Перуджу» в нынешнем сезоне. По информации источника, он привлек внимание «бьянконери».
Также сообщается, что к Хану проявляют интерес «Арсенал» и «Эвертон».