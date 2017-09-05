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    «Ювентус» следит за 18-летним корейским форвардом «Кальяри»

    «Ювентус» следит за нападающим «Кальяри» Кван Сон Ханом, который в настоящее время выступает в аренде в «Перудже». 18-летний северокореец стал первым игроком из своей страны, который сыграл и забил гол в Серии А.

    Форвард четырежды отличился в двух матчах за «Перуджу» в нынешнем сезоне. По информации источника, он привлек внимание «бьянконери».

    Также сообщается, что к Хану проявляют интерес «Арсенал» и «Эвертон».

    Источник: Football Italia

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    05.09.2017 13:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      alx 5 сентября 2017, 16:36

      "«Ювентус» следит за нападающим «Кальяри» Кван Сон Ханом".........а также еще за двумя-тремя сотнями молодых футболистов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 5 сентября 2017, 14:38

      Удачи Квану)

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