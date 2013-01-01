Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
3
10
9
3
2
0
1
12
3
9
6
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
0
0
3
0
17
-17
0
Группа B
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
0
8
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
1
4
-3
4
3
1
0
2
6
4
2
3
Группа D
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
0
11
9
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
1
2
1
9
-8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
11
0
11
6
2
2
0
0
10
1
9
6
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Группа 1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
1
5
6
2
2
0
0
4
2
2
6
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
0
1
0
2
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
0
1
4
1
3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 3
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
10
0
10
6
2
1
0
1
2
1
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
2
4
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
2
1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
1
0
0
1
1
3
-2
0
2
0
0
2
0
14
-14
0
Группа 1
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
0
6
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
1
4
-3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
Группа 3
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
2
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
1
5
-4
1
2
0
0
2
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире