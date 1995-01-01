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    Луго - результаты

    Город Луго
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.cdlugo.com
    Стадион Анчо Карро
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2018/2019)
    42 тур
    		9 июня, воскресенье 19:30 Химнастик 1:1 Луго
    41 тур
    		4 июня, вторник 22:00 Луго 0:0 Тенерифе
    40 тур
    		26 мая, воскресенье 21:00 Эстремадура 0:0 Луго
    39 тур
    		19 мая, воскресенье 21:00 Луго 1:0 Депортиво
    38 тур
    		11 мая, суббота 17:00 Спортинг 0:0 Луго
    37 тур
    		5 мая, воскресенье 13:00 Луго 4:2 Альмерия
    36 тур
    		28 апреля, воскресенье 19:00 Лас-Пальмас 4:1 Луго
    35 тур
    		20 апреля, суббота 17:00 Луго 1:2 Гранада
    34 тур
    		14 апреля, воскресенье 19:00 Кордоба 0:4 Луго
    33 тур
    		7 апреля, воскресенье 17:00 Луго 2:2 Осасуна
    32 тур
    		31 марта, воскресенье 19:00 Алькоркон 0:0 Луго
    31 тур
    		23 марта, суббота 20:00 Луго 0:3 Альбасете
    30 тур
    		16 марта, суббота 20:00 Кадис 1:1 Луго
    29 тур
    		10 марта, воскресенье 00:00 Луго 3:0 Реус Депортиу
    Тех. поражение
    28 тур
    		3 марта, воскресенье 20:00 Реал Ов 1:1 Луго
    27 тур
    		24 февраля, воскресенье 22:00 Луго 2:2 Эльче
    26 тур
    		17 февраля, воскресенье 14:00 Мальорка 3:0 Луго
    25 тур
    		9 февраля, суббота 22:30 Луго 1:2 Сарагоса
    24 тур
    		2 февраля, суббота 18:00 Нумансия 3:0 Луго
    23 тур
    		26 января, суббота 20:00 Луго 3:2 Райо Махадаонда
    22 тур
    		19 января, суббота 22:30 Малага 2:1 Луго
    21 тур
    		13 января, воскресенье 20:00 Луго 1:1 Эстремадура
    20 тур
    		6 января, воскресенье 19:30 Депортиво 0:0 Луго
    19 тур
    		22 декабря, суббота 15:00 Луго 0:0 Спортинг
    18 тур
    		16 декабря, воскресенье 22:00 Альмерия 1:1 Луго
    17 тур
    		9 декабря, воскресенье 22:00 Луго 4:2 Лас-Пальмас
    16 тур
    		2 декабря, воскресенье 18:00 Осасуна 1:0 Луго
    15 тур
    		24 ноября, суббота 20:00 Луго 2:1 Кордоба
    14 тур
    		18 ноября, воскресенье 20:00 Альбасете 1:0 Луго
    13 тур
    		10 ноября, суббота 20:00 Луго 0:1 Алькоркон
    12 тур
    		3 ноября, суббота 18:00 Реус Депортиу 0:0 Луго
    11 тур
    		27 октября, суббота 21:30 Луго 1:2 Кадис
    10 тур
    		21 октября, воскресенье 17:00 Луго 1:0 Химнастик
    9 тур
    		14 октября, воскресенье 14:00 Тенерифе 0:0 Луго
    8 тур
    		7 октября, воскресенье 21:00 Эльче 2:1 Луго
    7 тур
    		29 сентября, суббота 17:00 Луго 1:1 Мальорка
    6 тур
    		22 сентября, суббота 19:00 Сарагоса 0:2 Луго
    5 тур
    		16 сентября, воскресенье 17:00 Луго 0:2 Реал Ов
    4 тур
    		10 сентября, понедельник 21:00 Райо Махадаонда 1:0 Луго
    3 тур
    		1 сентября, суббота 17:00 Луго 3:2 Нумансия
    2 тур
    		26 августа, воскресенье 21:30 Гранада 1:1 Луго
    1 тур
    		18 августа, суббота 20:30 Луго 1:2 Малага
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