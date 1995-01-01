Турниры:
Испания. Сегунда (2018/2019)
|42 тур
|9 июня, воскресенье
|19:30
|Химнастик
|1:1
|Луго
|41 тур
|4 июня, вторник
|22:00
|Луго
|0:0
|Тенерифе
|40 тур
|26 мая, воскресенье
|21:00
|Эстремадура
|0:0
|Луго
|39 тур
|19 мая, воскресенье
|21:00
|Луго
|1:0
|Депортиво
|38 тур
|11 мая, суббота
|17:00
|Спортинг
|0:0
|Луго
|37 тур
|5 мая, воскресенье
|13:00
|Луго
|4:2
|Альмерия
|36 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Лас-Пальмас
|4:1
|Луго
|35 тур
|20 апреля, суббота
|17:00
|Луго
|1:2
|Гранада
|34 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Кордоба
|0:4
|Луго
|33 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Луго
|2:2
|Осасуна
|32 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Алькоркон
|0:0
|Луго
|31 тур
|23 марта, суббота
|20:00
|Луго
|0:3
|Альбасете
|30 тур
|16 марта, суббота
|20:00
|Кадис
|1:1
|Луго
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|00:00
|Луго
|3:0
|Реус Депортиу
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Тех. поражение
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Реал Ов
|1:1
|Луго
|27 тур
|24 февраля, воскресенье
|22:00
|Луго
|2:2
|Эльче
|26 тур
|17 февраля, воскресенье
|14:00
|Мальорка
|3:0
|Луго
|25 тур
|9 февраля, суббота
|22:30
|Луго
|1:2
|Сарагоса
|24 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Нумансия
|3:0
|Луго
|23 тур
|26 января, суббота
|20:00
|Луго
|3:2
|Райо Махадаонда
|22 тур
|19 января, суббота
|22:30
|Малага
|2:1
|Луго
|21 тур
|13 января, воскресенье
|20:00
|Луго
|1:1
|Эстремадура
|20 тур
|6 января, воскресенье
|19:30
|Депортиво
|0:0
|Луго
|19 тур
|22 декабря, суббота
|15:00
|Луго
|0:0
|Спортинг
|18 тур
|16 декабря, воскресенье
|22:00
|Альмерия
|1:1
|Луго
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|22:00
|Луго
|4:2
|Лас-Пальмас
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|18:00
|Осасуна
|1:0
|Луго
|15 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Луго
|2:1
|Кордоба
|14 тур
|18 ноября, воскресенье
|20:00
|Альбасете
|1:0
|Луго
|13 тур
|10 ноября, суббота
|20:00
|Луго
|0:1
|Алькоркон
|12 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Реус Депортиу
|0:0
|Луго
|11 тур
|27 октября, суббота
|21:30
|Луго
|1:2
|Кадис
|10 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Луго
|1:0
|Химнастик
|9 тур
|14 октября, воскресенье
|14:00
|Тенерифе
|0:0
|Луго
|8 тур
|7 октября, воскресенье
|21:00
|Эльче
|2:1
|Луго
|7 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Луго
|1:1
|Мальорка
|6 тур
|22 сентября, суббота
|19:00
|Сарагоса
|0:2
|Луго
|5 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Луго
|0:2
|Реал Ов
|4 тур
|10 сентября, понедельник
|21:00
|Райо Махадаонда
|1:0
|Луго
|3 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Луго
|3:2
|Нумансия
|2 тур
|26 августа, воскресенье
|21:30
|Гранада
|1:1
|Луго
|1 тур
|18 августа, суббота
|20:30
|Луго
|1:2
|Малага