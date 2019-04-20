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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Гранада
Луго - Гранада: обзор матча 20 апреля 2019
Луго
20.04.2019, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
36'
А. Вадильо
72'
А. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Гранада
76'
Желтая карточка
А. Монторо
72'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Рамос
Желтая карточка
М. Виейра
62'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Вадильо
Желтая карточка
Г. Абурджания
35'
31'
Желтая карточка
Д. Охеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луго
1
Хуан Карлос
ВР
22
Мигель Виейра
ЦЗ
39
Хосе Карлос
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Луго
10
Хуан Муньис
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
2-1-1
1
Хуан Карлос
22
Виейра
39
Карлос
8
Абурджания
16
Ласо
2-1-1-1
1
Силва
17
Куини
16
Диас
19
Монторо
14
Вадильо
21
Охеда
Остались в запасе
Луго
Гранада
10
Хуан Муньис
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
10
Хуан Муньис
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Луго - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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