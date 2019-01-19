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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Луго
Малага - Луго: обзор матча 19 января 2019
Малага
19.01.2019, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 1
Завершен
Луго
50'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Луго
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Г. Бланко Лещук
50'
Желтая карточка
Д. Ломбан
37'
Желтая карточка
К. Баре
34'
Начало матча
Статистика матча Малага - Луго
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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Малага
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