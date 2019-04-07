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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Осасуна
Луго - Осасуна: обзор матча 07 апреля 2019
Луго
07.04.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 33 тур
2 : 2
Завершен
Осасуна
68'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Осасуна
Желтая карточка
Х. Карлос
90'
+4
83'
Желтая карточка
Д. Гарсия
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарсия
64'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
20'
Желтая карточка
Ойер
10'
Желтая карточка
И. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Луго - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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Луго
Осасуна
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:10
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1 ноября
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