Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
8
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
24
4
2
78
20
58
76
30
22
5
3
48
20
28
71
30
21
5
4
70
26
44
68
30
13
9
8
42
26
16
48
30
11
8
11
31
34
-3
41
30
11
8
11
42
43
-1
41
30
10
9
11
36
46
-10
39
30
10
6
14
20
35
-15
36
30
9
8
13
35
41
-6
35
30
8
11
11
32
37
-5
35
30
8
9
13
37
42
-5
33
30
6
13
11
22
33
-11
31
30
5
14
11
31
46
-15
29
30
5
10
15
29
57
-28
25
30
4
11
15
23
44
-21
23
30
5
6
19
25
51
-26
21
Команда
2
3
5
7
8
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
46
6
40
43
15
14
1
0
27
6
21
43
15
12
3
0
40
13
27
39
15
7
6
2
20
16
4
27
15
8
3
4
24
13
11
27
15
7
4
4
21
15
6
25
15
7
3
5
22
20
2
24
15
6
3
6
12
17
-5
21
15
5
5
5
19
19
0
20
15
4
7
4
17
18
-1
19
15
4
5
6
20
20
0
17
15
4
5
6
18
23
-5
17
15
4
5
6
12
18
-6
17
15
3
7
5
10
14
-4
16
15
3
6
6
13
22
-9
15
15
2
4
9
12
28
-16
10
Команда
2
3
4
5
10
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
32
14
18
33
15
9
2
4
30
13
17
29
15
8
4
3
21
14
7
28
15
5
6
4
18
13
5
21
15
4
5
6
20
23
-3
17
15
4
4
7
10
19
-9
16
15
4
4
7
17
22
-5
16
15
4
4
7
15
19
-4
16
15
4
3
8
16
22
-6
15
15
4
3
8
8
18
-10
15
15
3
6
6
12
19
-7
15
15
2
7
6
11
16
-5
13
15
3
3
9
16
30
-14
12
15
1
9
5
19
28
-9
12
15
2
4
9
16
35
-19
10
15
1
1
13
7
28
-21
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире