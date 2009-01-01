Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
23
7
6
80
41
39
76
36
21
5
10
79
56
23
68
36
18
8
10
74
38
36
62
36
12
13
11
57
48
9
49
36
11
14
11
46
46
0
47
36
13
7
16
42
50
-8
46
36
12
7
17
45
72
-27
43
36
10
9
17
40
55
-15
39
36
10
8
18
45
67
-22
38
36
5
12
19
33
68
-35
27
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
16
2
0
51
15
36
50
18
11
4
3
42
17
25
37
18
11
2
5
42
29
13
35
18
8
7
3
29
15
14
31
18
8
4
6
28
25
3
28
18
6
8
4
18
17
1
26
18
7
4
7
26
29
-3
25
18
7
3
8
26
41
-15
24
18
4
6
8
22
28
-6
18
18
2
5
11
15
26
-11
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
3
5
37
27
10
33
18
7
5
6
29
26
3
26
18
7
4
7
32
21
11
25
18
5
6
7
28
29
-1
21
18
6
3
9
18
27
-9
21
18
5
4
9
19
31
-12
19
18
4
6
8
28
33
-5
18
18
5
3
10
14
25
-11
18
18
3
7
8
18
42
-24
16
18
3
4
11
19
38
-19
13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире