Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
10
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
5
3
77
36
41
71
30
22
4
4
85
28
57
70
30
18
3
9
50
36
14
57
30
17
5
8
55
46
9
56
30
15
3
12
55
42
13
48
30
11
9
10
45
42
3
42
30
11
9
10
38
35
3
42
30
11
8
11
48
50
-2
41
30
12
5
13
49
53
-4
41
30
12
3
15
46
42
4
39
30
10
7
13
42
47
-5
37
30
8
11
11
42
41
1
35
30
9
8
13
37
59
-22
35
30
8
7
15
37
56
-19
31
30
6
2
22
37
72
-35
20
30
2
3
25
22
80
-58
9
Команда
1
5
8
10
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
43
15
28
38
15
12
1
2
50
11
39
37
15
11
1
3
31
12
19
34
15
10
3
2
31
19
12
33
15
10
1
4
24
13
11
31
15
8
4
3
31
21
10
28
15
7
6
2
27
12
15
27
15
8
1
6
29
19
10
25
15
7
4
4
24
16
8
25
15
7
3
5
27
22
5
24
15
6
4
5
21
24
-3
22
15
5
5
5
26
22
4
20
15
5
4
6
24
26
-2
19
15
5
4
6
19
24
-5
19
15
3
1
11
16
35
-19
10
15
1
2
12
11
40
-29
5
Команда
2
3
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
35
17
18
33
15
10
3
2
34
21
13
33
15
8
2
5
26
23
3
26
15
7
2
6
24
27
-3
23
15
6
4
5
24
24
0
22
15
4
5
6
14
19
-5
17
15
4
4
7
18
35
-17
16
15
3
6
6
16
19
-3
15
15
4
3
8
18
30
-12
15
15
4
2
9
24
30
-6
14
15
4
2
9
17
23
-6
14
15
3
4
8
15
25
-10
13
15
4
1
10
18
32
-14
13
15
3
1
11
21
37
-16
10
15
2
3
10
16
32
-16
9
15
1
1
13
11
40
-29
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире