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Норвегия. Элитсериен
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Хаугесунд
Результаты
€ 1 млн
Хаугесунд - результаты матчей
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Сайт:
http://www.fkh.no/
Тренер:
Йостейн Гриндхауг
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2025
Норвегия. Элитсериен. 2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Лига Европы. 2019/2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
30.11 | 19:00
Хаугесунд
1 : 4
Брюне
23.11 | 16:30
ХамКам
5 : 0
Хаугесунд
09.11 | 21:15
Хаугесунд
0 : 2
Мольде
02.11 | 19:00
КФУМ-Камератене
1 : 4
Хаугесунд
26.10 | 19:00
Хаугесунд
2 : 3
Тромсе
18.10 | 19:00
Бранн
4 : 1
Хаугесунд
05.10 | 18:00
Буде-Глимт
2 : 0
Хаугесунд
29.09 | 20:00
Хаугесунд
2 : 3
Сандефьорд
21.09 | 18:00
Кристиансунд
2 : 0
Хаугесунд
14.09 | 20:15
Хаугесунд
0 : 3
Русенборг
31.08 | 18:00
Фредрикстад
2 : 2
Хаугесунд
24.08 | 15:30
Хаугесунд
2 : 3
Волеренга
10.08 | 18:00
Хаугесунд
3 : 2
Сарпсборг 08
03.08 | 18:00
Стремсгодсет
2 : 0
Хаугесунд
26.07 | 17:00
Хаугесунд
0 : 3
ХамКам
20.07 | 15:30
Волеренга
3 : 0
Хаугесунд
13.07 | 18:00
Хаугесунд
0 : 2
КФУМ-Камератене
06.07 | 15:30
Сарпсборг 08
3 : 1
Хаугесунд
29.06 | 15:30
Хаугесунд
0 : 0
Кристиансунд
22.06 | 18:00
Сандефьорд
4 : 0
Хаугесунд
01.06 | 18:00
Хаугесунд
0 : 4
Буде-Глимт
25.05 | 20:15
Хаугесунд
0 : 2
Бранн
16.05 | 19:00
Русенборг
1 : 0
Хаугесунд
11.05 | 20:15
Хаугесунд
1 : 4
Викинг
04.05 | 18:00
Мольде
2 : 1
Хаугесунд
30.04 | 19:00
Викинг
5 : 1
Хаугесунд
27.04 | 18:00
Хаугесунд
0 : 0
Фредрикстад
21.04 | 18:00
Брюне
3 : 1
Хаугесунд
06.04 | 18:00
Хаугесунд
0 : 5
Стремсгодсет
30.03 | 18:00
Тромсе
1 : 0
Хаугесунд
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