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    Хаугесунд - результаты

    Город Хаугесунд
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.fkh.no/
    Стадион Хаугесунд Стадион
    Тренер Йостейн Гриндхауг
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Хаугесунд
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Волеренга
    28 тур
    		29 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:2 Хаугесунд
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Хаугесунд 0:1 Лиллестрем
    26 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Кристиансунн 0:1 Хаугесунд
    25 тур
    		8 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 4:0 Хаугесунд
    24 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Хаугесунд 2:2 Одд
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:1 Хаугесунд
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:00 Хаугесунд 2:1 Русенборг
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Тромсе
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 ХамКам 1:0 Хаугесунд
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:1 Мольде
    18 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Олесунн 1:2 Хаугесунд
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 3:1 Йерв
    15 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 3:1 Сарпсборг 08
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Хаугесунд
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 21:00 Хаугесунд 1:1 ХамКам
    12 тур
    		2 июля, суббота 17:00 Йерв 1:0 Хаугесунд
    11 тур
    		25 июня, суббота 17:00 Хаугесунд 4:2 Викинг
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Хаугесунд
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:2 Олесунн
    8 тур
    		26 мая, четверг 19:00 Русенборг 3:3 Хаугесунд
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:4 Буде-Глимт
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Одд 0:4 Хаугесунд
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Кристиансунн
    16 тур
    		30 апреля, суббота 19:00 Викинг 5:1 Хаугесунд
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:0 Хаугесунд
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Хаугесунд 0:1 Стремсгодсет
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Волеренга 2:1 Хаугесунд
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:3 Сандефьорд
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