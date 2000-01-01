Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|22
|14
|4
|4
|47:21
|++26
|46
|2.
|Бэрроу
|21
|11
|7
|3
|30:16
|++14
|40
|3.
|Рексхэм
|21
|11
|7
|3
|44:32
|++12
|40
|4.
|Мэнсфилд Таун
|20
|10
|9
|1
|37:18
|++19
|39
|5.
|Крю Александра
|21
|10
|7
|4
|44:33
|++11
|37
|6.
|Ноттс Каунти
|22
|11
|3
|8
|44:41
|++3
|36
|7.
|Уимблдон
|21
|8
|8
|5
|33:22
|++11
|32
|8.
|Моркамб
|20
|9
|5
|6
|32:28
|++4
|32
|9.
|Аккрингтон Стэнли
|22
|9
|4
|9
|33:32
|++1
|31
|10.
|Гиллинхэм
|21
|10
|1
|10
|19:28
|-9
|31
|11.
|Милтон Кинс Донс
|20
|8
|6
|6
|33:27
|++6
|30
|12.
|Суиндон Таун
|22
|8
|6
|8
|43:43
|0
|30
|13.
|Кроули Таун
|21
|9
|3
|9
|33:37
|-4
|30
|14.
|Брэдфорд Сити
|21
|8
|5
|8
|26:27
|-1
|29
|15.
|Уолсолл
|21
|7
|6
|8
|27:32
|-5
|27
|16.
|Хэрроджейт
|21
|8
|3
|10
|23:28
|-5
|27
|17.
|Гримсби Таун
|22
|5
|9
|8
|30:34
|-4
|24
|18.
|Ньюпорт Каунти
|22
|6
|6
|10
|31:38
|-7
|24
|19.
|Донкастер Роверс
|21
|7
|3
|11
|25:36
|-11
|24
|20.
|Солфорд Сити
|21
|6
|5
|10
|30:33
|-3
|23
|21.
|Транмер
|22
|6
|3
|13
|29:35
|-6
|21
|22.
|Колчестер Юнайтед
|22
|6
|2
|14
|30:44
|-14
|20
|23.
|Форест Грин
|20
|4
|3
|13
|20:37
|-17
|15
|24.
|Саттон Юнайтед
|21
|3
|5
|13
|26:47
|-21
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|12
|8
|3
|1
|27:7
|++20
|27
|2.
|Рексхэм
|11
|8
|2
|1
|35:20
|++15
|26
|3.
|Ноттс Каунти
|11
|8
|0
|3
|27:19
|++8
|24
|4.
|Крю Александра
|11
|7
|3
|1
|24:15
|++9
|24
|5.
|Кроули Таун
|11
|7
|0
|4
|21:15
|++6
|21
|6.
|Аккрингтон Стэнли
|12
|6
|2
|4
|19:15
|++4
|20
|7.
|Моркамб
|10
|5
|5
|0
|16:7
|++9
|20
|8.
|Суиндон Таун
|10
|6
|1
|3
|23:15
|++8
|19
|9.
|Транмер
|11
|6
|1
|4
|22:14
|++8
|19
|10.
|Гиллинхэм
|11
|6
|1
|4
|12:13
|-1
|19
|11.
|Мэнсфилд Таун
|9
|5
|4
|0
|13:5
|++8
|19
|12.
|Бэрроу
|9
|5
|4
|0
|11:5
|++6
|19
|13.
|Милтон Кинс Донс
|10
|5
|3
|2
|17:11
|++6
|18
|14.
|Гримсби Таун
|11
|5
|3
|3
|17:14
|++3
|18
|15.
|Донкастер Роверс
|11
|5
|2
|4
|15:17
|-2
|17
|16.
|Ньюпорт Каунти
|11
|4
|5
|2
|20:15
|++5
|17
|17.
|Уолсолл
|10
|4
|4
|2
|11:8
|++3
|16
|18.
|Уимблдон
|10
|4
|3
|3
|21:14
|++7
|15
|19.
|Брэдфорд Сити
|9
|4
|3
|2
|10:9
|++1
|15
|20.
|Саттон Юнайтед
|11
|3
|3
|5
|16:15
|++1
|12
|21.
|Хэрроджейт
|11
|3
|2
|6
|13:17
|-4
|11
|22.
|Колчестер Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|18:23
|-5
|11
|23.
|Солфорд Сити
|10
|2
|3
|5
|14:18
|-4
|9
|24.
|Форест Грин
|11
|2
|1
|8
|13:23
|-10
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бэрроу
|12
|6
|3
|3
|19:11
|++8
|21
|2.
|Мэнсфилд Таун
|11
|5
|5
|1
|24:13
|++11
|20
|3.
|Стокпорт Каунти
|10
|6
|1
|3
|20:14
|++6
|19
|4.
|Уимблдон
|11
|4
|5
|2
|12:8
|++4
|17
|5.
|Хэрроджейт
|10
|5
|1
|4
|10:11
|-1
|16
|6.
|Солфорд Сити
|11
|4
|2
|5
|16:15
|++1
|14
|7.
|Брэдфорд Сити
|12
|4
|2
|6
|16:18
|-2
|14
|8.
|Рексхэм
|10
|3
|5
|2
|9:12
|-3
|14
|9.
|Крю Александра
|10
|3
|4
|3
|20:18
|++2
|13
|10.
|Моркамб
|10
|4
|0
|6
|16:21
|-5
|12
|11.
|Гиллинхэм
|10
|4
|0
|6
|7:15
|-8
|12
|12.
|Милтон Кинс Донс
|10
|3
|3
|4
|16:16
|0
|12
|13.
|Ноттс Каунти
|11
|3
|3
|5
|17:22
|-5
|12
|14.
|Аккрингтон Стэнли
|10
|3
|2
|5
|14:17
|-3
|11
|15.
|Уолсолл
|11
|3
|2
|6
|16:24
|-8
|11
|16.
|Суиндон Таун
|12
|2
|5
|5
|20:28
|-8
|11
|17.
|Колчестер Юнайтед
|11
|3
|0
|8
|12:21
|-9
|9
|18.
|Кроули Таун
|10
|2
|3
|5
|12:22
|-10
|9
|19.
|Форест Грин
|9
|2
|2
|5
|7:14
|-7
|8
|20.
|Донкастер Роверс
|10
|2
|1
|7
|10:19
|-9
|7
|21.
|Ньюпорт Каунти
|11
|2
|1
|8
|11:23
|-12
|7
|22.
|Гримсби Таун
|11
|0
|6
|5
|13:20
|-7
|6
|23.
|Транмер
|11
|0
|2
|9
|7:21
|-14
|2
|24.
|Саттон Юнайтед
|10
|0
|2
|8
|10:32
|-22
|2