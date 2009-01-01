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Англия. Национальная лига
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Форест Грин
Результаты
Форест Грин - результаты матчей
Нейлсворт
Англия. Национальная лига
Стадион:
Нью Лаун
Сайт:
http://www.forestgreenroversfc.com
Тренер:
Трой Дини
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Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Вторая лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2022/2023
Англия. Кубок лиги. 2022/2023
Англия. Кубок лиги. 2021/2022
Англия. Кубок лиги. 2020/2021
Англия. Кубок лиги. 2019/2020
Англия. Кубок лиги. 2018/2019
Англия. Кубок. 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
29.04 | 21:45
Борэм Вуд
1 : 0
Форест Грин
25.04 | 14:30
Форест Грин
5 : 0
Моркамб
18.04 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
Форест Грин
11.04 | 17:00
Форест Грин
3 : 1
Брейнтри Таун
06.04 | 17:00
Труро Сити
1 : 1
Форест Грин
03.04 | 17:00
Форест Грин
4 : 0
Брэкли Таун
28.03 | 18:00
Истли
2 : 4
Форест Грин
25.03 | 22:45
Тамуорт
1 : 0
Форест Грин
21.03 | 18:00
Форест Грин
2 : 0
Уилдстон
14.03 | 18:00
Саутенд Юнайтед
2 : 0
Форест Грин
07.03 | 18:00
Форест Грин
2 : 1
Олдершот
28.02 | 18:00
Гейтсхед
0 : 2
Форест Грин
24.02 | 22:45
Форест Грин
2 : 3
Бостон Юнайтед
21.02 | 18:00
Борэм Вуд
1 : 1
Форест Грин
14.02 | 20:30
Форест Грин
1 : 3
Карлайл Юнайтед
11.02 | 22:45
Рочдейл
2 : 1
Форест Грин
07.02 | 18:00
Йорк Сити
2 : 1
Форест Грин
03.02 | 22:45
Форест Грин
4 : 2
Уокинг
24.01 | 20:30
Сканторп Юнайтед
3 : 2
Форест Грин
21.01 | 22:45
Форест Грин
1 : 1
Алтричем
17.01 | 18:00
Саттон Юнайтед
1 : 1
Форест Грин
03.01 | 18:00
Форест Грин
2 : 1
Галифакс
30.12 | 22:45
Форест Грин
1 : 1
Труро Сити
26.12 | 18:00
Брэкли Таун
1 : 0
Форест Грин
20.12 | 22:45
Йовил
0 : 2
Форест Грин
06.12 | 18:00
Форест Грин
1 : 1
Солихалл Мурс
29.11 | 18:00
Форест Грин
2 : 1
Саутенд Юнайтед
22.11 | 18:00
Уилдстон
1 : 1
Форест Грин
15.11 | 18:03
Форест Грин
3 : 1
Гейтсхед
11.11 | 22:45
Форест Грин
4 : 2
Тамуорт
08.11 | 15:30
Олдершот
2 : 3
Форест Грин
25.10 | 17:00
Форест Грин
2 : 1
Борэм Вуд
18.10 | 19:30
Карлайл Юнайтед
4 : 2
Форест Грин
04.10 | 17:00
Форест Грин
0 : 1
Рочдейл
01.10 | 21:45
Бостон Юнайтед
0 : 0
Форест Грин
27.09 | 19:30
Форест Грин
1 : 1
Йорк Сити
23.09 | 21:45
Алтричем
1 : 2
Форест Грин
20.09 | 17:00
Уокинг
0 : 2
Форест Грин
13.09 | 17:00
Форест Грин
1 : 1
Сканторп Юнайтед
06.09 | 17:00
Форест Грин
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
02.09 | 21:45
Моркамб
1 : 3
Форест Грин
30.08 | 17:00
Брейнтри Таун
0 : 0
Форест Грин
25.08 | 17:00
Форест Грин
1 : 0
Истли
23.08 | 17:00
Галифакс
1 : 2
Форест Грин
20.08 | 21:45
Форест Грин
4 : 0
Саттон Юнайтед
16.08 | 17:00
Форест Грин
2 : 0
Йовил
09.08 | 17:00
Солихалл Мурс
2 : 2
Форест Грин
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