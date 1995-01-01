Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|3
|3
|0
|0
|11:2
|+9
|9
|2.
|Коста-Рика
|3
|2
|0
|1
|4:1
|+3
|6
|3.
|Куба
|3
|1
|0
|2
|5:7
|-2
|3
|4.
|Белиз
|3
|0
|0
|3
|1:11
|-10
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|2
|2
|0
|0
|5:1
|+4
|6
|2.
|Коста-Рика
|2
|2
|0
|0
|4:0
|+4
|6
|3.
|Куба
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|4.
|Белиз
|1
|0
|0
|1
|1:6
|-5
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|1
|1
|0
|0
|6:1
|+5
|3
|2.
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|3.
|Белиз
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0
|4.
|Куба
|2
|0
|0
|2
|1:7
|-6
|0