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    Сборная Белиза по футболу - Таблица

    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. США 3 3 0 0 11:2 +9 9
    2. Коста-Рика 3 2 0 1 4:1 +3 6
    3. Куба 3 1 0 2 5:7 -2 3
    4. Белиз 3 0 0 3 1:11 -10 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. США 2 2 0 0 5:1 +4 6
    2. Коста-Рика 2 2 0 0 4:0 +4 6
    3. Куба 1 1 0 0 4:0 +4 3
    4. Белиз 1 0 0 1 1:6 -5 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. США 1 1 0 0 6:1 +5 3
    2. Коста-Рика 1 0 0 1 0:1 -1 0
    3. Белиз 2 0 0 2 0:5 -5 0
    4. Куба 2 0 0 2 1:7 -6 0
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