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    Результаты сборной Белиза по футболу

    Турниры:
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа C
    3 тур
    		17 июля, среда 01:30 Куба 4:0 Белиз
    2 тур
    		14 июля, воскресенье 02:00 Коста-Рика 1:0 Белиз
    1 тур
    		10 июля, среда 07:00 Белиз 1:6 США
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