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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Коста-Рика - Белиз
Коста-Рика - Белиз: обзор матча 14 июля 2013
Коста-Рика
14.07.2013, воскресенье, 02:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Белиз
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Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
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09.06.2024
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