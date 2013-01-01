Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аполлон Смирнис - турнирная таблица

Афины
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Олимпиакос
2
ПАОК
3
АЕК
4
Арис
5
Панатинаикос
6
ПАС
7
ОФИ
8
Астерас
9
Панетоликос
10
Волос
11
Ионикос
12
Атромитос
13
ПАС Ламия
14
Аполлон Смирнис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
5
1
47
14
33
65
26
16
5
5
50
24
26
53
26
14
4
8
42
28
14
46
26
13
6
7
28
21
7
45
26
13
3
10
41
21
20
42
26
11
7
8
28
24
4
40
26
9
10
7
33
32
1
37
26
10
5
11
27
29
-2
35
26
9
5
12
27
39
-12
32
26
8
6
12
35
42
-7
30
26
6
8
12
26
34
-8
26
26
6
5
15
27
47
-20
23
26
4
6
16
19
37
-18
18
26
2
7
17
9
47
-38
13
Группа A
1
Панатинаикос
2
Олимпиакос
3
Арис
4
ПАОК
5
АЕК
6
ПАС
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
4
1
11
5
6
19
10
5
3
2
15
12
3
18
10
5
2
3
11
7
4
17
10
3
2
5
8
9
-1
11
10
2
4
4
14
14
0
10
10
1
3
6
6
18
-12
6
Группа B
1
Ионикос
2
Волос
3
Атромитос
4
Аполлон Смирнис
5
ПАС Ламия
6
ОФИ
7
Астерас
8
Панетоликос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
18
8
10
19
7
2
4
1
12
6
6
10
7
2
4
1
6
5
1
10
7
2
3
2
7
10
-3
9
7
2
2
3
5
7
-2
8
7
2
1
4
7
13
-6
7
7
1
3
3
6
8
-2
6
7
1
2
4
5
9
-4
5
Команда
1
Олимпиакос
2
Панатинаикос
3
ПАОК
4
АЕК
5
Арис
6
ПАС
7
Астерас
8
ОФИ
9
Волос
10
Атромитос
11
Ионикос
12
Панетоликос
13
Аполлон Смирнис
14
ПАС Ламия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
24
5
19
35
13
9
2
2
27
6
21
29
13
8
3
2
25
13
12
27
13
8
1
4
23
12
11
25
13
7
4
2
15
10
5
25
13
7
3
3
18
13
5
24
13
7
1
5
16
12
4
22
13
5
5
3
20
19
1
20
13
5
2
6
15
18
-3
17
13
5
2
6
18
20
-2
17
13
4
4
5
14
14
0
16
13
4
3
6
11
15
-4
15
13
1
6
6
4
16
-12
9
13
2
3
8
13
23
-10
9
Группа 1
1
Панатинаикос
2
Арис
3
Олимпиакос
4
ПАОК
5
ПАС
6
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
2
7
13
5
2
2
1
4
3
1
8
5
2
2
1
8
7
1
8
5
2
1
2
5
4
1
7
5
1
2
2
4
7
-3
5
5
1
1
3
6
6
0
4
Группа 2
1
Волос
2
Ионикос
3
Аполлон Смирнис
4
Атромитос
5
ОФИ
6
Астерас
7
Панетоликос
8
ПАС Ламия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
9
3
6
7
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
4
1
0
3
4
6
-2
3
4
0
2
2
4
7
-3
2
4
0
2
2
3
5
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Команда
1
Олимпиакос
2
ПАОК
3
АЕК
4
Арис
5
ОФИ
6
Панетоликос
7
ПАС
8
Астерас
9
Панатинаикос
10
Волос
11
Ионикос
12
ПАС Ламия
13
Атромитос
14
Аполлон Смирнис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
23
9
14
30
13
8
2
3
25
11
14
26
13
6
3
4
19
16
3
21
13
6
2
5
13
11
2
20
13
4
5
4
13
13
0
17
13
5
2
6
16
24
-8
17
13
4
4
5
10
11
-1
16
13
3
4
6
11
17
-6
13
13
4
1
8
14
15
-1
13
13
3
4
6
20
24
-4
13
13
2
4
7
12
20
-8
10
13
2
3
8
6
14
-8
9
13
1
3
9
9
27
-18
6
13
1
1
11
5
31
-26
4
Группа 1
1
Олимпиакос
2
Арис
3
АЕК
4
Панатинаикос
5
ПАОК
6
ПАС
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
7
5
2
10
5
3
0
2
7
4
3
9
5
1
3
1
8
8
0
6
5
1
3
1
2
3
-1
6
5
1
1
3
3
5
-2
4
5
0
1
4
2
11
-9
1
Группа 2
1
Ионикос
2
ПАС Ламия
3
Атромитос
4
Аполлон Смирнис
5
Астерас
6
ОФИ
7
Панетоликос
8
Волос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
4
4
12
4
2
1
1
4
4
0
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
1
1
2
5
9
-4
4
3
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
3
7
-4
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
3
0
3
3
0
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 20:38
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+