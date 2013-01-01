Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
7
8
10
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
5
1
47
14
33
65
26
16
5
5
50
24
26
53
26
14
4
8
42
28
14
46
26
13
6
7
28
21
7
45
26
13
3
10
41
21
20
42
26
11
7
8
28
24
4
40
26
9
10
7
33
32
1
37
26
10
5
11
27
29
-2
35
26
9
5
12
27
39
-12
32
26
8
6
12
35
42
-7
30
26
6
8
12
26
34
-8
26
26
6
5
15
27
47
-20
23
26
4
6
16
19
37
-18
18
26
2
7
17
9
47
-38
13
Группа A
3
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
4
1
11
5
6
19
10
5
3
2
15
12
3
18
10
5
2
3
11
7
4
17
10
3
2
5
8
9
-1
11
10
2
4
4
14
14
0
10
10
1
3
6
6
18
-12
6
Группа B
1
2
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
18
8
10
19
7
2
4
1
12
6
6
10
7
2
4
1
6
5
1
10
7
2
3
2
7
10
-3
9
7
2
2
3
5
7
-2
8
7
2
1
4
7
13
-6
7
7
1
3
3
6
8
-2
6
7
1
2
4
5
9
-4
5
Команда
3
4
5
7
8
9
10
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
24
5
19
35
13
9
2
2
27
6
21
29
13
8
3
2
25
13
12
27
13
8
1
4
23
12
11
25
13
7
4
2
15
10
5
25
13
7
3
3
18
13
5
24
13
7
1
5
16
12
4
22
13
5
5
3
20
19
1
20
13
5
2
6
15
18
-3
17
13
5
2
6
18
20
-2
17
13
4
4
5
14
14
0
16
13
4
3
6
11
15
-4
15
13
1
6
6
4
16
-12
9
13
2
3
8
13
23
-10
9
Группа 1
2
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
2
7
13
5
2
2
1
4
3
1
8
5
2
2
1
8
7
1
8
5
2
1
2
5
4
1
7
5
1
2
2
4
7
-3
5
5
1
1
3
6
6
0
4
Группа 2
1
2
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
9
3
6
7
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
4
1
0
3
4
6
-2
3
4
0
2
2
4
7
-3
2
4
0
2
2
3
5
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Команда
2
4
5
7
8
10
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
23
9
14
30
13
8
2
3
25
11
14
26
13
6
3
4
19
16
3
21
13
6
2
5
13
11
2
20
13
4
5
4
13
13
0
17
13
5
2
6
16
24
-8
17
13
4
4
5
10
11
-1
16
13
3
4
6
11
17
-6
13
13
4
1
8
14
15
-1
13
13
3
4
6
20
24
-4
13
13
2
4
7
12
20
-8
10
13
2
3
8
6
14
-8
9
13
1
3
9
9
27
-18
6
13
1
1
11
5
31
-26
4
Группа 1
2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
7
5
2
10
5
3
0
2
7
4
3
9
5
1
3
1
8
8
0
6
5
1
3
1
2
3
-1
6
5
1
1
3
3
5
-2
4
5
0
1
4
2
11
-9
1
Группа 2
1
5
6
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
4
4
12
4
2
1
1
4
4
0
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
1
1
2
5
9
-4
4
3
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
3
7
-4
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
3
0
3
3
0
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире