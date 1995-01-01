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    Аустрия Л - таблица

    Город Лустенау
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.austria-lustenau.at/
    Стадион Планет Пьюр
    Тренер Маркус Мадер
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 19 15 3 1 42:10 +32 48
    2. Штурм 19 11 6 2 30:14 +16 39
    3. ЛАСК 19 9 7 3 33:22 +11 34
    4. Рапид В 19 9 3 7 30:20 +10 30
    5. Аустрия В 19 8 5 6 31:27 +4 29
    6. Тироль 19 8 4 7 30:30 0 28
    7. Аустрия Кл 19 7 3 9 29:36 -7 24
    8. Аустрия Л 19 5 6 8 24:33 -9 21
    9. Вольфсберг 19 6 2 11 34:38 -4 20
    10. Альтах 19 4 4 11 20:38 -18 16
    11. Рид 19 3 5 11 13:28 -15 14
    12. Хартберг 19 4 2 13 18:38 -20 14
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 10 7 3 0 18:3 +15 24
    2. Штурм 10 7 1 2 17:8 +9 22
    3. ЛАСК 10 5 3 2 19:15 +4 18
    4. Аустрия В 10 5 2 3 17:13 +4 17
    5. Аустрия Л 9 4 3 2 15:15 0 15
    6. Рапид В 9 4 1 4 14:10 +4 13
    7. Тироль 9 3 3 3 11:16 -5 12
    8. Рид 9 2 3 4 9:13 -4 9
    9. Альтах 10 2 3 5 11:16 -5 9
    10. Аустрия Кл 9 2 1 6 9:17 -8 7
    11. Хартберг 9 2 1 6 10:19 -9 7
    12. Вольфсберг 10 1 1 8 15:24 -9 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 9 8 0 1 24:7 +17 24
    2. Рапид В 10 5 2 3 16:10 +6 17
    3. Аустрия Кл 10 5 2 3 20:19 +1 17
    4. Штурм 9 4 5 0 13:6 +7 17
    5. Вольфсберг 9 5 1 3 19:14 +5 16
    6. Тироль 10 5 1 4 19:14 +5 16
    7. ЛАСК 9 4 4 1 14:7 +7 16
    8. Аустрия В 9 3 3 3 14:14 0 12
    9. Хартберг 10 2 1 7 8:19 -11 7
    10. Альтах 9 2 1 6 9:22 -13 7
    11. Аустрия Л 10 1 3 6 9:18 -9 6
    12. Рид 10 1 2 7 4:15 -11 5
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