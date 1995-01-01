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    Аустрия Л - результаты

    Город Лустенау
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.austria-lustenau.at/
    Стадион Планет Пьюр
    Тренер Маркус Мадер
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		24 февраля, пятница 22:30 ЛАСК 1:0 Аустрия Л
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:30 Аустрия Л 1:0 Аустрия
    17 тур
    		11 февраля, суббота 19:00 Зальцбург 4:0 Аустрия Л
    16 тур
    		12 ноября, суббота 19:00 Аустрия Л 3:0 Альтах
    15 тур
    		5 ноября, суббота 19:00 Хартберг 1:1 Аустрия Л
    14 тур
    		29 октября, суббота 18:00 Аустрия Л 3:3 Рапид
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 15:30 Аустрия Л 0:0 Рид
    12 тур
    		15 октября, суббота 18:00 Тироль 3:2 Аустрия Л
    11 тур
    		8 октября, суббота 18:00 Аустрия К 2:1 Аустрия Л
    10 тур
    		1 октября, суббота 18:00 Аустрия Л 1:3 Вольфсберг
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 Штурм 2:0 Аустрия Л
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия Л 1:1 ЛАСК
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Аустрия 2:2 Аустрия Л
    6 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Аустрия Л 0:6 Зальцбург
    5 тур
    		20 августа, суббота 18:00 Альтах 1:2 Аустрия Л
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 Аустрия Л 4:1 Хартберг
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Аустрия Л
    2 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Рид 1:0 Аустрия Л
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Аустрия Л 2:1 Тироль
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