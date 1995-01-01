Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|24 февраля, пятница
|22:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|17 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|16 тур
|12 ноября, суббота
|19:00
|Аустрия Л
|3:0
|Альтах
|15 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Хартберг
|1:1
|Аустрия Л
|14 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|3:3
|Рапид
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Аустрия Л
|0:0
|Рид
|12 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Тироль
|3:2
|Аустрия Л
|11 тур
|8 октября, суббота
|18:00
|Аустрия К
|2:1
|Аустрия Л
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|1:3
|Вольфсберг
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|2:0
|Аустрия Л
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:30
|Аустрия Л
|1:1
|ЛАСК
|7 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Аустрия
|2:2
|Аустрия Л
|6 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|0:6
|Зальцбург
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Альтах
|1:2
|Аустрия Л
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Аустрия Л
|4:1
|Хартберг
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Аустрия Л
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Рид
|1:0
|Аустрия Л
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Аустрия Л
|2:1
|Тироль