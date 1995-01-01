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Главные новости
17:33
УЕФА обнулил первый срок Чеферина
17:07
УЕФА ответил на призыв об отстранении Израиля
6
16:55
Яшин и Месси выигрывали этот турнир с первого раза, Неймар со второго, а Роналдиньо награда так и не покорилась – угадаете, о чем речь?
16:20
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Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру
1
15:14
Бакаев оценил вероятность возвращения в «Спартак»
9
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Все новости
17:40
Сборная России отреагировала на завершение карьеры Кудряшовым
17:19
Бакаев затруднился назвать причину неудач в «Зените»
2
16:54
Балахнин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона
1
16:44
Названа сумма отступных за трансфер игрока «Оренбурга» в «Балтику»
16:28
Зиньковский — о «Спартаке»: «У нас ничего не закипает. Работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути»
7
16:03
Силкин объяснил, почему «Динамо» не нужен Джикия
15:51
Тарханов раскритиковал игру Угальде против «Ростова»
5
15:39
Орлов — о Слуцком: «Надеюсь, он возвратится на тренерские рельсы»
15:29
Фото
«Балтика» арендовала форварда «Рубина»
14:41
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
4
14:26
Агент Джикии рассказал о реакции футболиста на предложение создать в «Спартаке» костяк из российских игроков
3
14:14
Гаджиев объяснил выбор нового тренера на место Бердыева в клуб-лидер Первой лиги
1
14:02
Агент Джикии заявил о готовности работать для игрока бесплатно
3
13:51
Канчельскис — о деньгах в футболе: «Играй, потом смотришь, образно говоря, машина прилипла, квартира прилипла»
13:40
Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака»
7
13:28
Израильская футбольная ассоциация прокомментировала призыв 12 стран отстранить израильские команды
13
13:04
Спортивный директор «Ростова» высказался об отъезде семьи Карпина в Эстонию
12:50
«Крылья» рассмотрят вариант с арендой форварда из Беларуси при наличии предложений
12:28
Глушаков: «Спартак» – народная команда! У «Зенита» шансов ей стать нет»
15
12:20
Фото
«Сочи» подписал защитника сборной Марокко
6
12:12
«Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита»
8
11:58
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0)
11:54
Червиченко назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Джикии
4
11:46
Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть»
3
11:39
Фото
«Спартак» объявил об уходе Мелешина
23
11:29
Абаскаль оценил дебют Угальде за «Спартак»
3
11:17
Федор Конюхов – о «Спартаке»: «Слабовато, мужички»
4
11:08
Ловчев прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Ростова»
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Акинобу Йокоучи
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