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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Сересо Осака - Джубило Ивата
Сересо Осака - Джубило Ивата: обзор матча 19 октября 2024
Сересо Осака
19.10.2024, суббота, 09:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Джубило Ивата
88'
L. Ceará
5'
R. Germain
71'
R. Germain
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сересо Осака - Джубило Ивата
Пенальти не реализован!
L. Ceará
90'
+10
90'
+3
Желтая карточка
K. Matsubara
Замена
H. Yamada
️️️️
R. Shindo
89'
ГОЛ! 1:2!
L. Ceará
Пас отдал
Капиксаба
88'
86'
Замена
S. Kaneko
️️️️
K. Takahata
86'
Замена
М. Пейшото
️️️️
R. Germain
Замена
M. Shibayama
️️️️
H. Kida
78'
77'
Замена
R. Uehara
️️️️
S. Nakamura
71'
ГОЛ! 0:2!
R. Germain
Пас отдал
K. Takahata
64'
Замена
H. Yamada
️️️️
J. Croux
Замена
Капиксаба
️️️️
С. Китано
62'
Замена
S. Uejo
️️️️
H. Okuno
62'
52'
Желтая карточка
H. Hilo
22'
Желтая карточка
L. Gomes
5'
ГОЛ! 0:1!
R. Germain
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сересо Осака
21
Jin Hyeon Kim
ВР
50
Ryosuke Shindo
ЦЗ
33
Рюя Нисио
(К)
ЦЗ
10
Shunta Tanaka
ЦП
17
Reiya Sakata
ЦП
25
Hiroaki Okuno
ЦП
55
H. Kida
ЦП
19
Hirotaka Tameda
ЦП
8
Сота Китано
ЦФ
77
Lucas Fernandes
ЦФ
9
Léo Ceará
ЦФ
Главный тренер
Акио Когику
Джубило Ивата
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Hassan Hilo
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
16
Makito Ito
ЦЗ
17
Keita Takahata
ЦП
25
Shun Nakamura
ЦП
28
Masaya Matsumoto
ЦП
25
Léo Gomes
ЦФ
4
K. Matsubara
(К)
ЦФ
11
Jordy Croux
ЦФ
13
Ryo Germain
ЦФ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Сересо Осака
1
Han-been Yang
ВР
16
Hayato Okuda
ЦЗ
24
Koji Toriumi
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
48
Masaya Shibayama
ЦП
7
Satoki Uejo
ЦП
34
Hiroto Yamada
ЦФ
Джубило Ивата
21
Ryuki Miura
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
10
Hiroki Yamada
ЦП
40
Shota Kaneko
ЦП
7
Rikiya Uehara
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
2-5-3
21
50
33
Нисио
17
25
55
19
10
9
77
8
Китано
3-3-4
1
Кавашима
6
36
Грака
16
17
25
28
13
11
4
25
55
48
48
55
25
7
7
25
8
Китано
7
Капиксаба
7
Капиксаба
8
Китано
50
34
34
50
11
10
10
11
17
40
40
17
25
7
7
25
13
99
Пейшото
99
Пейшото
13
Остались в запасе
Сересо Осака
Джубило Ивата
1
Han-been Yang
ВР
16
Hayato Okuda
ЦЗ
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Главный тренер
Акио Когику
21
Ryuki Miura
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Остались в запасе
1
Han-been Yang
ВР
16
Hayato Okuda
ЦЗ
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Остались в запасе
21
Ryuki Miura
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
Главный тренер
Акио Когику
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Статистика матча Сересо Осака - Джубило Ивата
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
18
Офсайды
4
0
Количество передач
551
278
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 18 тур
Сересо Осака
- : -
05.12.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Джубило Ивата
2 : 1
30.11.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 29 тур
Джубило Ивата
3 : 4
16.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 36 тур
Джубило Ивата
3 : 4
09.11.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 35 тур
Виссел Кобе
2 : 0
01.11.2024
Джубило Ивата
Информация о матче
Главный судья:
Hayato Shimizu, Japan
Стадион:
Yodokou Sakura Stadium, Osaka
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