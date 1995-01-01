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    Катанцаро - таблица

    Город Катанцаро
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт www.uscatanzaro1929.com/
    Стадион Никола Чераволо
    Тренер Винченцо Виварини
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Парма 16 10 4 2 32:16 ++16 34
    2. Венеция 16 10 3 3 25:12 ++13 33
    3. Комо 16 9 4 3 20:15 ++5 31
    4. Катанцаро 16 9 3 4 26:19 ++7 30
    5. Кремонезе 16 8 5 3 22:12 ++10 29
    6. Циттаделла 16 8 4 4 20:18 ++2 28
    7. Модена 16 7 5 4 17:16 ++1 26
    8. Палермо 16 7 4 5 23:16 ++7 25
    9. Сампдория 16 6 3 7 19:20 -1 21
    10. Бари 17 4 9 4 17:19 -2 21
    11. Брешиа 16 4 7 5 15:16 -1 19
    12. Козенца 16 5 4 7 18:19 -1 19
    13. Пиза 16 4 6 6 14:17 -3 18
    14. Зюйдтироль 16 4 5 7 20:21 -1 17
    15. Реджана 1919 16 3 8 5 16:20 -4 17
    16. Лекко 16 4 4 8 14:23 -9 16
    17. Специя 17 3 7 7 14:22 -8 16
    18. Тернана 16 3 5 8 17:20 -3 14
    19. Асколи 16 3 4 9 15:23 -8 13
    20. Феральписало 16 1 4 11 10:30 -20 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Венеция 8 6 1 1 16:8 ++8 19
    2. Парма 9 5 4 0 15:7 ++8 19
    3. Комо 8 5 2 1 11:8 ++3 17
    4. Циттаделла 9 5 2 2 13:11 ++2 17
    5. Катанцаро 8 5 1 2 14:9 ++5 16
    6. Модена 8 4 1 3 8:9 -1 13
    7. Сампдория 8 4 0 4 10:9 ++1 12
    8. Кремонезе 9 3 3 3 9:7 ++2 12
    9. Козенца 8 3 2 3 14:10 ++4 11
    10. Бари 8 2 5 1 8:9 -1 11
    11. Палермо 8 3 1 4 10:9 ++1 10
    12. Зюйдтироль 8 2 3 3 11:10 ++1 9
    13. Тернана 9 2 3 4 7:7 0 9
    14. Брешиа 8 2 3 3 7:9 -2 9
    15. Реджана 1919 8 1 6 1 8:9 -1 9
    16. Асколи 7 2 1 4 8:8 0 7
    17. Лекко 7 2 1 4 8:12 -4 7
    18. Специя 8 1 4 3 4:6 -2 7
    19. Пиза 8 1 4 3 8:10 -2 7
    20. Феральписало 7 0 2 5 5:13 -8 2
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кремонезе 7 5 2 0 13:5 ++8 17
    2. Парма 7 5 0 2 17:9 ++8 15
    3. Палермо 8 4 3 1 13:7 ++6 15
    4. Венеция 8 4 2 2 9:4 ++5 14
    5. Комо 8 4 2 2 9:7 ++2 14
    6. Катанцаро 8 4 2 2 12:10 ++2 14
    7. Модена 8 3 4 1 9:7 ++2 13
    8. Циттаделла 7 3 2 2 7:7 0 11
    9. Пиза 8 3 2 3 6:7 -1 11
    10. Брешиа 8 2 4 2 8:7 ++1 10
    11. Бари 9 2 4 3 9:10 -1 10
    12. Сампдория 8 2 3 3 9:11 -2 9
    13. Лекко 9 2 3 4 6:11 -5 9
    14. Специя 9 2 3 4 10:16 -6 9
    15. Зюйдтироль 8 2 2 4 9:11 -2 8
    16. Реджана 1919 8 2 2 4 8:11 -3 8
    17. Козенца 8 2 2 4 4:9 -5 8
    18. Асколи 9 1 3 5 7:15 -8 6
    19. Тернана 7 1 2 4 10:13 -3 5
    20. Феральписало 9 1 2 6 5:17 -12 5
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