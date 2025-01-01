Введите ваш ник на сайте
Главная
Команды
Бандырмаспор
Состав
€ 125 тыс
Бандырмаспор - состав команды
Бандырма
Сайт:
http://bandirmaspor.com.tr/
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
17
Мешер
Защ
37
€ 0.125 млн.
Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 0
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
«Спартак» определился с заменой для Станковича, Карпин отстранил основного игрока «Динамо», дубль Роналду и другие новости
02:00
«Локомотив» установил рекорд чемпионата России
01:50
2
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
01:38
1
Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»
01:11
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра
01:00
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
00:48
Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»
00:36
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»
Вчера, 23:58
1
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 23:50
