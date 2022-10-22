- 22 октября 2022
- 21:33 «Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место 1
- 1 августа 2022
- 09:09 Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша» 1
- 31 июля 2022
- 23:57 «Ференцварош» Черчесова стартовал в чемпионате Венгрии с победы над «Академией Пушкаша» 1
- 4 апреля 2022
- 07:28 «Ференцварош» Черчесова упустил победу над «Академией Пушкаша», ведя в счете 2:0 1
- 28 января 2022
- 00:39 Черчесов – после поражения «Ференцвароша» в его дебютном матче: «В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке» 10
- 27 января 2022
- 22:29 «Ференцварош» проиграл в первом официальном матче при Черчесове 10