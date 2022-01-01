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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Академия Пушкаша
Состав
€ 7 млн
Академия Пушкаша - состав команды
Фельчут
Венгрия. Национальный чемпионат
Сайт:
http://www.pfla.hu/
Тренер:
Жолт Горняк
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Саппанош Петер
Вра
35
€ 0.35 млн
72
Bendegúz Lehoczki
Вра
-
57
Martin Dala
Вра
-
25
Надь Жолт
Защ
33
€ 1.2 млн
21
Арутюнян Георгий
Защ
22
€ 1 млн
23
Масейрас Квентин
Защ
30
€ 0.8 млн
22
Roland Szolnoki
Защ
-
77
Kevin Mondovics
Защ
-
33
Brandon Ormonde-Ottewill
Защ
-
15
Дуарте Ларос
Пол
29
€ 1 млн
16
Ниссила Урхо
Пол
30
€ 0.6 млн
88
Bence Vekony
Пол
-
20
Сойсало Микаэль
Нап
28
€ 0.7 млн
7
Фамейе Джоэл
Нап
29
€ 0.6 млн
10
Дардаи Пал
Нап
27
€ 0.5 млн
90
Немет Андраш
Нап
23
€ 0.3 млн
19
A. Favorov
Нап
-
8
Dániel Lukács
Нап
-
24
Tamás Markek
Нап
-
14
W. Golla (o.g.)
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 3, нападающих: 8
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