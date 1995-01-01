Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
6
2
75
24
51
72
30
20
5
5
62
30
32
65
30
15
10
5
56
29
27
55
30
13
11
6
38
33
5
50
30
12
8
10
44
41
3
44
30
12
7
11
54
45
9
43
30
11
8
11
32
38
-6
41
30
9
12
9
36
34
2
39
30
10
6
14
27
34
-7
36
30
8
10
12
30
38
-8
34
30
9
6
15
33
48
-15
33
30
8
7
15
39
49
-10
31
30
7
10
13
36
51
-15
31
30
7
8
15
31
49
-18
29
30
5
11
14
29
55
-26
26
30
5
9
16
21
45
-24
24
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
39
9
30
38
15
11
3
1
38
13
25
36
15
11
2
2
33
13
20
35
15
9
3
3
39
18
21
30
15
8
4
3
20
9
11
28
15
8
4
3
22
17
5
28
15
7
6
2
21
13
8
27
15
7
5
3
23
14
9
26
15
7
4
4
22
18
4
25
15
6
6
3
22
15
7
24
15
6
6
3
18
14
4
24
15
6
3
6
17
18
-1
21
15
6
3
6
24
20
4
21
15
5
6
4
20
23
-3
21
15
5
5
5
23
21
2
20
15
5
5
5
13
14
-1
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
4
1
36
15
21
34
15
9
3
3
29
17
12
30
15
6
7
2
16
15
1
25
15
4
7
4
18
16
2
19
15
5
3
7
21
27
-6
18
15
3
4
8
10
21
-11
13
15
3
4
8
15
27
-12
13
15
3
3
9
16
30
-14
12
15
2
6
7
15
21
-6
12
15
2
5
8
13
30
-17
11
15
2
4
9
8
23
-15
10
15
2
4
9
15
29
-14
10
15
2
2
11
7
25
-18
8
15
1
2
12
13
35
-22
5
15
0
5
10
9
32
-23
5
15
0
4
11
8
31
-23
4
❗Динамо: -1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире