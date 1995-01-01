Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
1
6
69
30
39
70
30
18
8
4
50
20
30
62
30
16
7
7
42
29
13
55
30
15
7
8
44
31
13
52
30
14
8
8
45
35
10
50
30
13
10
7
47
28
19
49
30
13
8
9
38
26
12
47
30
12
5
13
45
39
6
41
30
10
10
10
26
29
-3
40
30
10
8
12
34
36
-2
38
30
8
8
14
35
54
-19
32
30
6
14
10
24
27
-3
32
30
6
12
12
25
45
-20
30
30
8
5
17
25
45
-20
29
30
3
9
18
16
47
-31
18
30
2
6
22
17
61
-44
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
34
13
21
37
15
12
1
2
30
10
20
37
15
11
3
1
29
10
19
36
15
9
3
3
30
14
16
30
15
8
5
2
17
6
11
29
15
8
5
2
26
16
10
29
15
8
5
2
22
14
8
29
15
8
3
4
23
9
14
27
15
7
5
3
22
16
6
26
15
7
4
4
30
18
12
25
15
6
4
5
24
24
0
22
15
6
3
6
15
18
-3
21
15
4
8
3
15
14
1
20
15
4
6
5
14
11
3
18
15
3
4
8
8
17
-9
13
15
1
3
11
8
25
-17
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
0
4
35
17
18
33
15
8
2
5
20
15
5
26
15
6
7
2
20
10
10
25
15
6
3
6
19
19
0
21
15
5
5
5
15
17
-2
20
15
4
7
4
17
14
3
19
15
5
1
9
15
21
-6
16
15
4
4
7
15
21
-6
16
15
2
8
5
10
16
-6
14
15
3
3
9
12
20
-8
12
15
2
5
8
9
23
-14
11
15
2
4
9
11
30
-19
10
15
2
4
9
10
31
-21
10
15
2
2
11
10
27
-17
8
15
1
3
11
9
36
-27
6
15
0
5
10
8
30
-22
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире