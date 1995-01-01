Турниры:
Чемпионат России 2000
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|Черноморец
|2:0
|Локомотив НН
|29 тур
|5 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив НН
|0:0
|Сатурн
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Локомотив НН
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|5:0
|Локомотив НН
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив НН
|1:4
|Анжи
|25 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Ротор
|2:2
|Локомотив НН
|18 тур
|18 сентября, понедельник
|00:00
|Локомотив НН
|0:0
|Ростов
|24 тур
|6 сентября, среда
|00:00
|Локомотив НН
|1:0
|Факел
|23 тур
|27 августа, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив НН
|22 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Локомотив НН
|1:0
|Крылья Советов
|21 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Локомотив НН
|20 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив НН
|2:0
|Уралан
|19 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Алания
|1:1
|Локомотив НН
|16 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Локомотив НН
|0:1
|Торпедо
|15 тур
|27 июня, вторник
|00:00
|Сатурн
|1:0
|Локомотив НН
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Локомотив НН
|0:3
|Динамо
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив НН
|1:2
|ЦСКА
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Анжи
|4:0
|Локомотив НН
|11 тур
|8 июня, четверг
|00:00
|Локомотив НН
|0:1
|Ротор
|10 тур
|26 мая, пятница
|00:00
|Факел
|1:1
|Локомотив НН
|17 тур
|22 мая, понедельник
|00:00
|Зенит
|2:0
|Локомотив НН
|9 тур
|17 мая, среда
|00:00
|Локомотив НН
|0:2
|Спартак
|8 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Локомотив НН
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Локомотив НН
|0:1
|Локомотив
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Уралан
|0:0
|Локомотив НН
|5 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив НН
|1:1
|Алания
|4 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив НН
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив НН
|1:2
|Зенит
|2 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Торпедо
|2:1
|Локомотив НН
|1 тур
|25 марта, суббота
|00:00
|Локомотив НН
|0:0
|Черноморец