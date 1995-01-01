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    Локомотив НН - результаты

    Город Нижний Новгород
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Турниры:
    Чемпионат России 2000
    30 тур
    		12 ноября, воскресенье 00:00 Черноморец 2:0 Локомотив НН
    29 тур
    		5 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив НН 0:0 Сатурн
    28 тур
    		21 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив НН
    27 тур
    		14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 5:0 Локомотив НН
    26 тур
    		1 октября, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:4 Анжи
    25 тур
    		23 сентября, суббота 00:00 Ротор 2:2 Локомотив НН
    18 тур
    		18 сентября, понедельник 00:00 Локомотив НН 0:0 Ростов
    24 тур
    		6 сентября, среда 00:00 Локомотив НН 1:0 Факел
    23 тур
    		27 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив НН
    22 тур
    		19 августа, суббота 00:00 Локомотив НН 1:0 Крылья Советов
    21 тур
    		13 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Локомотив НН
    20 тур
    		5 августа, суббота 00:00 Локомотив НН 2:0 Уралан
    19 тур
    		29 июля, суббота 00:00 Алания 1:1 Локомотив НН
    16 тур
    		8 июля, суббота 00:00 Локомотив НН 0:1 Торпедо
    15 тур
    		27 июня, вторник 00:00 Сатурн 1:0 Локомотив НН
    14 тур
    		23 июня, пятница 00:00 Локомотив НН 0:3 Динамо
    13 тур
    		18 июня, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:2 ЦСКА
    12 тур
    		12 июня, понедельник 00:00 Анжи 4:0 Локомотив НН
    11 тур
    		8 июня, четверг 00:00 Локомотив НН 0:1 Ротор
    10 тур
    		26 мая, пятница 00:00 Факел 1:1 Локомотив НН
    17 тур
    		22 мая, понедельник 00:00 Зенит 2:0 Локомотив НН
    9 тур
    		17 мая, среда 00:00 Локомотив НН 0:2 Спартак
    8 тур
    		13 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Локомотив НН
    7 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Локомотив НН 0:1 Локомотив
    6 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Уралан 0:0 Локомотив НН
    5 тур
    		22 апреля, суббота 00:00 Локомотив НН 1:1 Алания
    4 тур
    		15 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив НН
    3 тур
    		8 апреля, суббота 00:00 Локомотив НН 1:2 Зенит
    2 тур
    		1 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Локомотив НН
    1 тур
    		25 марта, суббота 00:00 Локомотив НН 0:0 Черноморец
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