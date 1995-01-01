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Локомотив НН
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Локомотив НН - результаты матчей
Нижний Новгород
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Результаты
Расписание
Таблица
Чемпионат России. 2000
Чемпионат России. 1999
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
12.11 | 00:00
Черноморец
2 : 0
Локомотив НН
05.11 | 00:00
Локомотив НН
0 : 0
Сатурн
21.10 | 00:00
Динамо
3 : 1
Локомотив НН
14.10 | 00:00
ЦСКА
5 : 0
Локомотив НН
01.10 | 00:00
Локомотив НН
1 : 4
Анжи
23.09 | 00:00
Ротор
2 : 2
Локомотив НН
18.09 | 00:00
Локомотив НН
0 : 0
Ростов
06.09 | 00:00
Локомотив НН
1 : 0
Факел
27.08 | 00:00
Спартак
3 : 1
Локомотив НН
19.08 | 00:00
Локомотив НН
1 : 0
Крылья Советов
13.08 | 00:00
Локомотив
2 : 0
Локомотив НН
05.08 | 00:00
Локомотив НН
2 : 0
Уралан
29.07 | 00:00
Алания
1 : 1
Локомотив НН
08.07 | 00:00
Локомотив НН
0 : 1
Торпедо
27.06 | 00:00
Сатурн
1 : 0
Локомотив НН
23.06 | 00:00
Локомотив НН
0 : 3
Динамо
18.06 | 00:00
Локомотив НН
1 : 2
ЦСКА
12.06 | 00:00
Анжи
4 : 0
Локомотив НН
08.06 | 00:00
Локомотив НН
0 : 1
Ротор
26.05 | 00:00
Факел
1 : 1
Локомотив НН
22.05 | 00:00
Зенит
2 : 0
Локомотив НН
17.05 | 00:00
Локомотив НН
0 : 2
Спартак
13.05 | 00:00
Крылья Советов
2 : 1
Локомотив НН
07.05 | 00:00
Локомотив НН
0 : 1
Локомотив
30.04 | 00:00
Уралан
0 : 0
Локомотив НН
22.04 | 00:00
Локомотив НН
1 : 1
Алания
15.04 | 00:00
Ростов
0 : 0
Локомотив НН
08.04 | 00:00
Локомотив НН
1 : 2
Зенит
01.04 | 00:00
Торпедо
2 : 1
Локомотив НН
25.03 | 00:00
Локомотив НН
0 : 0
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