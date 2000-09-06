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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив НН - Факел
Локомотив НН - Факел: обзор матча 06 сентября 2000
Локомотив НН
06.09.2000, среда, 00:00
Чемпионат России, 24 тур
1 : 0
Завершен
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Матчи команд
Локомотив НН
Чемпионат России, 30 тур
Черноморец
2 : 0
12.11.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 29 тур
Локомотив НН
0 : 0
05.11.2000
Сатурн
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 1
21.10.2000
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Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
5 : 0
14.10.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив НН
1 : 4
01.10.2000
Анжи
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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0 : 0
27.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
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0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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Факел
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09:29
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В «Факеле» выявили причину бедствия команды
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