Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
7
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
40
23
11
6
65
33
32
80
40
22
7
11
61
38
23
73
40
19
12
9
57
47
10
69
40
16
15
9
54
40
14
63
40
17
11
12
55
44
11
62
39
17
9
13
61
49
12
60
39
16
12
11
53
51
2
60
40
16
10
14
43
37
6
58
39
15
10
14
56
47
9
55
39
14
12
13
50
46
4
54
39
13
10
16
41
66
-25
49
39
11
10
18
47
48
-1
43
39
9
14
16
33
46
-13
41
39
8
12
19
42
60
-18
36
39
9
7
23
38
59
-21
34
39
4
10
25
35
80
-45
22
Команда
4
6
7
8
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
15
3
2
40
13
27
48
20
11
6
3
32
14
18
39
20
11
6
3
34
23
11
39
20
10
7
3
35
20
15
37
20
10
7
3
29
15
14
37
20
10
5
5
28
18
10
35
20
10
5
5
36
24
12
35
20
10
5
5
32
26
6
35
19
9
7
3
27
21
6
34
20
9
6
5
31
22
9
33
20
8
5
7
21
16
5
29
20
8
5
7
31
23
8
29
19
5
6
8
16
24
-8
21
19
5
5
9
21
27
-6
20
19
5
2
12
20
27
-7
17
19
3
6
10
16
29
-13
15
Команда
5
7
8
9
10
11
13
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
11
1
8
29
24
5
34
20
8
8
4
25
20
5
32
20
8
6
6
23
24
-1
30
20
8
5
7
22
21
1
29
20
8
5
7
24
22
2
29
20
6
8
6
25
25
0
26
19
7
4
8
33
31
2
25
19
6
7
6
21
25
-4
25
19
5
5
9
20
23
-3
20
20
4
8
8
17
22
-5
20
19
4
5
10
15
26
-11
17
20
4
5
11
18
32
-14
17
20
3
7
10
21
33
-12
16
20
4
3
13
14
45
-31
15
19
3
5
11
16
25
-9
14
20
1
4
15
19
51
-32
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире