Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|4:1
|+3
|6
|2.
|Заглембе
|2
|2
|0
|0
|4:2
|+2
|6
|3.
|Погонь
|2
|2
|0
|0
|3:1
|+2
|6
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|6.
|Рух
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|7.
|Варта
|2
|1
|0
|1
|2:1
|+1
|3
|8.
|Видзев
|2
|1
|0
|1
|4:4
|0
|3
|9.
|Радомяк
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|10.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|4:4
|0
|3
|11.
|Сталь
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|12.
|Корона
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Шленск
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|14.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|15.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|16.
|Пуща
|2
|0
|0
|2
|3:7
|-4
|0
|17.
|Гурник
|2
|0
|0
|2
|0:4
|-4
|0
|18.
|ЛКС
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|4:1
|+3
|3
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|4.
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|5.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|6.
|Погонь
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|7.
|Варта
|2
|1
|0
|1
|2:1
|+1
|3
|8.
|Видзев
|1
|1
|0
|0
|3:2
|+1
|3
|9.
|Заглембе
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|10.
|Сталь
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|11.
|Корона
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|12.
|Радомяк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Пуща
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|ЛКС
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Шленск
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|18.
|Гурник
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|2.
|Погонь
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|3.
|Заглембе
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|4.
|Радомяк
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|5.
|Шленск
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|6.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|7.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|8.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Варта
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Сталь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Корона
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Рух
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|14.
|Видзев
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|15.
|Гурник
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|16.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|17.
|Пуща
|2
|0
|0
|2
|3:7
|-4
|0
|18.
|ЛКС
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0