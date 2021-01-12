- 12 января 2021
- 23:05 АПЛ. «Шеффилд» последним из представителей топ-5 лиг победил в этом сезоне 3
- 22 октября 2019
- 00:05 «Арсенал» впервые с 2006 года не сумел забить на выезде новичку АПЛ. Тогда лондонцы тоже проиграли «Шеффилду»
- 5 октября 2019
- 18:55 АПЛ. «Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу над «Лестером» и другие результаты 8
- 2 июля 2019
- 11:13 Видео Уткин – о турне «Шеффилда»: «Савин помог англичанам организовать разводку для лохов» 11
- 30 июня 2019
- 15:53 Президент «Шеффилда»: «Ведем переговоры с Савиным. Очень хотим пригласить его зимой» 16
- 28 июня 2019
- 09:16 Видео Сычев – о матче против «Шеффилда»: «Спасибо за возможность почувствовать кайф от футбола» 3
- 25 июня 2019
- 10:52 Экс-форвард Гаурачс: «Торпедо» обязательно вернется в РПЛ»
- 22 июня 2019
- 19:49 Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира 1
- 19:30 «Шеффилд» заявил Савина запасным на матч с «Торпедо» 5