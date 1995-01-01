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    Экс-форвард Гаурачс: «Торпедо» обязательно вернется в РПЛ»

    Бывший форвард «Торпедо» и сборной Латвии Эдгарс Гаурачс принял участие в товарищеском матче против «Шеффилда», cыграв в составе англичан.

    – С возвращением вас на стадион имени Эдуарда Стрельцова, хоть вы и вышли на поле в майке не той команды, к которой лежит душа.

    – Да, это правда – не в той команде, в которой хотелось. Но я очень рад вернуться на этот стадион. В первом тайме мне удалось немного пошуметь с фанатами «черно-белых» на секторе, а во втором – выйти на поле и опять почувствовать эту атмосферу. Это было фантастически, меня до сих пор переполняют эмоции.

    – Неужели вам не предложили хотя бы тайм отыграть за «Торпедо»?

    – К сожалению, нет. Я не мог быть инициатором такой идеи. «Шеффилд» додумался меня пригласить на матч с «Торпедо», я просто не мог отказаться от такой возможности.

    – Приятен ли вам тот факт, что «Торпедо» потихонечку начинает возвращаться на былые позиции в футболе?

    – Конечно. Во-первых, я могу сказать, отталкиваясь от прошлого сезона, что в клубе появилось единство. Фанаты, руководство и футболисты – все они настроены на выполнение задачи по возвращению «Торпедо» былого величия. Они поставили себе цель «ФНЛ или смерть». Парни собрались и сделали все возможное, чтобы команда добилась повышения в классе. Мне кажется, что в будущем «черно-белые» обязательно выйдут в премьер-лигу, потому что такой клуб должен быть в элите.

    – В ближайшем будущем стадион на Восточной ожидает реконструкция. Не считаете, что может пропасть какой-то местный колорит, так как эта арена просто пропитана духом «автозаводцев»?

    – Я шел перед встречей около арены, и меня накрыла такая ностальгия. Конечно, было бы правильно сохранить какие-то исторические архитектурные моменты, хотя бы лестницу славы. Понятно, что стадион нуждается в обновлении, хотя бы в целях безопасности, но надо постараться сохранить здесь частичку истории «Торпедо».

    • Гаурачс выступал за «Торпедо» с 2012 по 2013-й год.
    • Ранее он выступал за «Енисей».


    Источник: News.ru

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