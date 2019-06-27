Сычев – о матче против «Шеффилда»: «Спасибо за возможность почувствовать кайф от футбола»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился эмоциями от участия в товарищеском матче против английского клуба «Шеффилд».

«Коротко о сегодняшнем дне: «ФК КФ» – «Шеффилд». Спасибо за приглашение отцу команды, за возможность почувствовать кайф от футбола! Я тебе все сказал в раздевалке! Ребята большие молодцы, приятно было играть в одной команде, Коллектив просто супер! Работать и все получится, все ваших руках, ногах, голове! B только вперед! Атмосфера на стадионе была просто огненной, давно я такого не чувствовал, болельщикам отдельный респект», – заявил Сычев.

Старейший клуб мира «Шеффилд» приехал в Россию в рамках запланированного турне.

Ранее англичане сыграли с «Торпедо» (0:5) и «Чертаново» (0:7).

В субботу «Шеффилд» сыграет с «Казанкой».

Сычев сыграл по приглашению за команду «КФ». Его команда победила со счетом 2:1.

Накануне Сычев защитил диплом ВШЭ по спортивному менеджменту. Он завершил карьеру в 2018-м.