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    Сычев – о матче против «Шеффилда»: «Спасибо за возможность почувствовать кайф от футбола»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился эмоциями от участия в товарищеском матче против английского клуба «Шеффилд».

    «Коротко о сегодняшнем дне: «ФК КФ» – «Шеффилд». Спасибо за приглашение отцу команды, за возможность почувствовать кайф от футбола! Я тебе все сказал в раздевалке! Ребята большие молодцы, приятно было играть в одной команде, Коллектив просто супер! Работать и все получится, все ваших руках, ногах, голове! B только вперед! Атмосфера на стадионе была просто огненной, давно я такого не чувствовал, болельщикам отдельный респект», – заявил Сычев.

    • Старейший клуб мира «Шеффилд» приехал в Россию в рамках запланированного турне.
    • Ранее англичане сыграли с «Торпедо» (0:5) и «Чертаново» (0:7).
    • В субботу «Шеффилд» сыграет с «Казанкой».
    • Сычев сыграл по приглашению за команду «КФ». Его команда победила со счетом 2:1.
    • Накануне Сычев защитил диплом ВШЭ по спортивному менеджменту. Он завершил карьеру в 2018-м.

    text

    Публикация от text (@dsychev11)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Сычева

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