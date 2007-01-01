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    «Шеффилд» заявил Савина запасным на матч с «Торпедо»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Торпедо» и старейшим клубом мира – английским «Шеффилдом». В заявке гостей оказался один россиянин – бывший игрок ряда команд РПЛ и ФНЛ Евгений Савин.

    «Торпедо»: Цыган, Багаев, Шоркин, Самошников, Божин, Елисеев, Рязанцев, Калугин, Галоян, Сергеев, Лебеденко.

    Запасные: Цицилин, Шустиков, Самсонов, Гвардеев, Лях, Селюков, Кертанов, Орехов, Плетнeв, Гладышев, Дeгтев, Трегулов, Джикия.

    «Шеффилд»: Инграм, Тeрнер, Даркин, Мэт, Дэнн, Джеймс, Пух, Робинсон, Кокси, Рид, Демид.

    Запасные: Биртон, Гаррет, Савин, Ник, Лудлем, Долби, Биртон, Дэйл, Эл, Гуркин, Соло, Гейл, Алекс, Гаурачс, Сэм.

    • К 73 минуте «Торпедо» выигрывает 3:0.
    • «Шеффилд» основан в 1857 году.
    • «Торпедо» в ближайшем сезоне выступит в ФНЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1454

      absent32 8 минут назад

      учителя и полицейские остались дома, докомплектовать состав нужно было кем-то)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      Валерий2705 14 минут назад

      Круто, а во многих матчах топ чемпионатов, вы составы не указываете. Спасибо, теперь я знаю участников великого матча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Бомбардиръ 18 минут назад

      А там у гостей ещё Гаурачс, который раньше играл за московское Торпедо.

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