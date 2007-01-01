«Шеффилд» заявил Савина запасным на матч с «Торпедо»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Торпедо» и старейшим клубом мира – английским «Шеффилдом». В заявке гостей оказался один россиянин – бывший игрок ряда команд РПЛ и ФНЛ Евгений Савин.

«Торпедо»: Цыган, Багаев, Шоркин, Самошников, Божин, Елисеев, Рязанцев, Калугин, Галоян, Сергеев, Лебеденко.

Запасные: Цицилин, Шустиков, Самсонов, Гвардеев, Лях, Селюков, Кертанов, Орехов, Плетнeв, Гладышев, Дeгтев, Трегулов, Джикия.

«Шеффилд»: Инграм, Тeрнер, Даркин, Мэт, Дэнн, Джеймс, Пух, Робинсон, Кокси, Рид, Демид.

Запасные: Биртон, Гаррет, Савин, Ник, Лудлем, Долби, Биртон, Дэйл, Эл, Гуркин, Соло, Гейл, Алекс, Гаурачс, Сэм.