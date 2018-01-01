Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
0
3
18
12
6
18
9
5
2
2
13
12
1
17
6
5
1
0
15
6
9
16
9
4
2
3
14
9
5
14
9
3
2
4
13
14
-1
11
6
3
2
1
6
5
1
11
6
2
2
2
12
11
1
8
9
1
4
4
10
15
-5
7
9
1
4
4
10
16
-6
7
6
1
4
1
8
8
0
7
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
3
2
6
6
0
6
6
1
3
2
9
10
-1
6
6
0
2
4
1
10
-9
2
Команда
2
3
5
6
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
9
3
6
9
4
2
2
0
7
5
2
8
5
2
1
2
9
6
3
7
5
2
1
2
8
4
4
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
2
0
4
3
1
5
4
1
1
2
6
6
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
4
2
2
4
5
0
2
3
5
10
-5
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
0
4
-4
1
Команда
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
9
9
0
9
3
3
0
0
8
2
6
9
5
3
0
2
6
7
-1
9
4
2
1
1
5
3
2
7
3
2
1
0
4
2
2
7
4
1
2
1
5
5
0
5
3
1
1
1
3
2
1
4
4
1
1
2
5
10
-5
4
5
0
3
2
4
10
-6
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
1
6
-5
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире