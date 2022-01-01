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Эльбасани
Результаты
Эльбасани - результаты матчей
Эльбасан
Стадион:
Ружди Бижута
Тренер:
Иван Гвозденович
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
67
ЧМ-2026. Испания победила Уругвай (1:0) и заняла первое место в группе
05:01
1
ЧМ-2026. Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф, не проиграв ни одного матча в группе
04:59
1
Россию пообещали вернуть на ЧМ, сколько «Зенит» заплатит за Аугусто, «Динамо» оштрафовало игрока перед уходом и другие новости
02:00
Аршавин разочарован сборной Норвегии: «Футбол за такое накажет»
01:45
2
Генсек РФС: «ФИФА считает необходимым как можно быстрее вернуть Россию в международные соревнования»
01:29
2
Фото
Дембеле отпраздновал гол на ЧМ-2026 в стиле Хвичи
01:16
Фото
Мбаппе перед заменой передал капитанскую повязку сборной Франции через судью
01:00
Известны пять пар 1/16 финала ЧМ-2026
00:50
Фото
«Совет да любовь»: зенитовец Глушенков женился
00:38
2
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