Труро Сити - расписание матчей

Труро
Англия. Национальная лига
Стадион:
Труро Сити
Сайт:
http://trurocity.co.uk/
Тренер:
Джон Аски
Результаты Расписание Таблица
09.08 | 17:00
Уилдстон
- : -
Труро Сити
16.08 | 19:30
Труро Сити
- : -
Йорк Сити
19.08 | 21:45
Тамуорт
- : -
Труро Сити
23.08 | 17:00
Труро Сити
- : -
Саутенд Юнайтед
25.08 | 17:00
Борэм Вуд
- : -
Труро Сити
30.08 | 17:00
Труро Сити
- : -
Бостон Юнайтед
03.09 | 21:45
Труро Сити
- : -
Олдершот
06.09 | 17:00
Карлайл Юнайтед
- : -
Труро Сити
13.09 | 17:00
Труро Сити
- : -
Рочдейл
20.09 | 17:00
Сканторп Юнайтед
- : -
Труро Сити
23.09 | 21:45
Брэкли Таун
- : -
Труро Сити
27.09 | 17:00
Труро Сити
- : -
Моркамб
30.09 | 21:45
Труро Сити
- : -
Истли
04.10 | 17:00
Уокинг
- : -
Труро Сити
18.10 | 17:00
Труро Сити
- : -
Галифакс
25.10 | 17:00
Гейтсхед
- : -
Труро Сити
05.11 | 22:45
Солихалл Мурс
- : -
Труро Сити
08.11 | 18:00
Труро Сити
- : -
Алтричем
15.11 | 18:00
Брейнтри Таун
- : -
Труро Сити
22.11 | 18:00
Труро Сити
- : -
Саттон Юнайтед
29.11 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
- : -
Труро Сити
06.12 | 18:00
Труро Сити
- : -
Уилдстон
20.12 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Труро Сити
26.12 | 18:00
Труро Сити
- : -
Йовил
30.12 | 22:45
Форест Грин
- : -
Труро Сити
03.01 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Труро Сити
17.01 | 18:00
Труро Сити
- : -
Тамуорт
20.01 | 22:45
Труро Сити
- : -
Брэкли Таун
24.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Труро Сити
31.01 | 18:00
Труро Сити
- : -
Сканторп Юнайтед
07.02 | 18:00
Моркамб
- : -
Труро Сити
10.02 | 22:45
Труро Сити
- : -
Уокинг
14.02 | 18:00
Галифакс
- : -
Труро Сити
21.02 | 18:00
Труро Сити
- : -
Гейтсхед
25.02 | 22:45
Истли
- : -
Труро Сити
28.02 | 18:00
Труро Сити
- : -
Брейнтри Таун
07.03 | 18:00
Алтричем
- : -
Труро Сити
14.03 | 18:00
Труро Сити
- : -
Хартлпул Юнайтед
21.03 | 18:00
Саттон Юнайтед
- : -
Труро Сити
25.03 | 22:45
Труро Сити
- : -
Солихалл Мурс
28.03 | 18:00
Труро Сити
- : -
Борэм Вуд
03.04 | 17:00
Йовил
- : -
Труро Сити
06.04 | 17:00
Труро Сити
- : -
Форест Грин
11.04 | 17:00
Бостон Юнайтед
- : -
Труро Сити
18.04 | 17:00
Труро Сити
- : -
Карлайл Юнайтед
25.04 | 17:00
Олдершот
- : -
Труро Сити
