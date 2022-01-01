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Перу. Лига 1
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Хуан Пабло II
Состав
Хуан Пабло II - состав команды
Чонгояпе
Перу. Лига 1
Стадион:
Мунисипаль де ла Хувентуд
Тренер:
Сантьяго Акасиете
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Ismael Quispe
Вра
-
19
Paolo Reyna
Защ
-
5
Cristian García
Защ
-
24
Iago Iriarte
Защ
-
27
Iván Santillán
Защ
-
33
Matias Almiron
Защ
-
2
Hugo Ancajima
Защ
-
60
Pablo Míguez
Защ
-
31
Jorge Toledo
Защ
-
15
Nilton Ramirez
Пол
-
28
Jack Durán
Пол
-
18
Erinson Ramirez
Пол
-
37
Alvaro Rojas
Пол
-
71
Chase Villanueva
Пол
-
11
Luis Aliaga
Пол
-
50
Martín Alaníz
Пол
-
8
Christian Flores
Пол
-
88
Josue Torres
Нап
-
9
Emiliano Villar
Нап
-
89
Janio Pósito
Нап
-
79
Juan Pablo Goicochea
Нап
-
97
Mateo Rodríguez
Нап
-
7
Relly Fernández
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 6
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