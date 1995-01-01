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18:55
«Наполи» хочет заменить Хвичу вингером из Бундеслиги
18:44
Радимов оценил решение «Зенита» продать Вендела
18:33
«Манчестер Юнайтед» может вернуть защитника из «Бенфики», переплатив в три раза
18:18
Федун отказался от места в исполкоме РФС
2
17:31
Аморим объяснил свои слова о худшем «Манчестер Юнайтед» в истории
17:17
Мостовой прокомментировал уход Клаудиньо из «Зенита»
5
17:09
«Милан» согласовал первый зимний трансфер
4
16:56
Агенты Угальде шантажируют «Спартак»
40
16:29
В Испании сообщили, сколько «Барселона» заработает по итогам общего этапа ЛЧ
2
16:16
«Спартак» расторгнет контракт с Селиховым: известна сумма неустойки
11
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17:57
Зенитовец Эракович назвал главного таланта в мировом футболе
17:45
«Пари НН» отдал нападающего кипрскому клубу
17:17
Мостовой прокомментировал уход Клаудиньо из «Зенита»
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17:09
«Милан» согласовал первый зимний трансфер
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16:56
Агенты Угальде шантажируют «Спартак»
40
16:42
«Факел» объявил о двух трансферах
16:29
В Испании сообщили, сколько «Барселона» заработает по итогам общего этапа ЛЧ
2
16:16
«Спартак» расторгнет контракт с Селиховым: известна сумма неустойки
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15:50
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Стало известно, останется ли Барриос в «Зените» на следующий сезон
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Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «ПСЖ» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
15:00
Моуринью убедил игрока «ПСЖ» перейти в «Фенербахче» вместо клуба АПЛ
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14:51
«Спартак» начал искать замену для Угальде
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14:43
Скоулз продал бы восемь футболистов «Манчестер Юнайтед»
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14:36
В «Зените» отреагировали на новость об уходе Клаудиньо в катарский клуб
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14:28
«Боруссия Д» рассматривает трех тренеров на замену Шахину
14:14
Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают, а что происходит с «Динамо», разве не любопытно?»
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«Спартак» летом пытался купить Тюкавина: «Давал гораздо больше по деньгам»
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Флик стал рекордсменом Лиги чемпионов
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13:30
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