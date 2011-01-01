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Аль-Халдия
Главные новости
08:45
Сафонов провел в этом сезоне больше сухих матчей за «ПСЖ», чем Доннарумма, сыграв вдвое меньше итальянца
08:16
Кейн побил рекорд Холанда в Бундеслиге
1
01:35
Стартовал 2-й круг РПЛ, жеребьевка Лиги наций, Карпин ответил Дзюбе и другие новости
01:23
Головин прокомментировал первый гол за «Монако» в этом сезоне
01:15
Блаттер – о ФИФА: «Я создал монстра»
00:57
Лига 1. «ПСЖ» крупно победил «Тулузу» (3:0), Сафонов отстоял на ноль
1
22 ноября
23:58
Акинфеев – о стычке с Веллитоном в 2011 году: «Понимал, что мне пришел кирдык»
2
23:49
Месси не приедет на празднование 125-летия «Барселоны»
23:23
Карпин ответил на призыв Дзюбы забыть все обиды
2
23:11
Медина объяснил, почему празднует забитые мячи в ворота ЦСКА
9
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08:32
Акинфеев объяснил, почему не общается с журналистами после матчей
01:07
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Мостовой рассказал, из-за чего переживал в матче Россия – Бруней
00:57
Лига 1. «ПСЖ» крупно победил «Тулузу» (3:0), Сафонов отстоял на ноль
1
00:48
Карпин – о желании «Спартака» купить Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет»
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00:36
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Аугсбург» (3:0) благодаря хет-трику Кейна
00:24
Миранчук поделился впечатлениями от пребывания в сборной России
00:12
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к футболисту «Аталанты»
22 ноября
23:58
Акинфеев – о стычке с Веллитоном в 2011 году: «Понимал, что мне пришел кирдык»
2
23:49
Месси не приедет на празднование 125-летия «Барселоны»
23:37
Батраков высказался о принципиальности дерби со «Спартаком»
23:23
Карпин ответил на призыв Дзюбы забыть все обиды
2
23:11
Медина объяснил, почему празднует забитые мячи в ворота ЦСКА
9
23:00
Лига 1. Первый гол Головина в сезоне помог «Монако» обыграть «Брест» (3:2)
22:52
Акинфеев – о молодежном сленге: «Даже не подходите ко мне с этим»
22:44
Тренер «Сьона» сообщил обновленные сроки восстановления Миранчука
22:33
Аршавин определил причины игрового кризиса Соболева
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22:22
Флик отреагировал на похвалу «Барселоны» от Месси
22:10
Тренер «Акрона» объяснил крупное поражение от «Рубина»
22:00
911-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от домашнего поражения
1
21:51
Рахимов высказался о победе «Рубина» над «Акроном»
1
21:43
Карпин – о Глебове: «Не тупенький»
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21:35
Головин сделал первое голевое действие в этом сезоне
21:21
Дзюба прокомментировал разгромное поражение «Акрона» от «Рубина»
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Реакция тренера «Ливерпуля» Слота на новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити»
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